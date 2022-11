Frida Sofía explota contra Enrique Guzmán; lo acusa de haber matado a un hombre (VIDEO)

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, volvió a lanzarse contra su abuelo Enrique Guzmán, luego de que la joven influencer lo acusara de abuso.

Gustavo Adolfo Infante presentó un audio en el que Frida Sofía le mandó un mensaje a Enrique Guzmán y aseguró que ella no es familia de él, pues lo tachó de pedófilo.

“Me da asquito cuando dice: ‘Es que es familia’. No señor, pedófilo, asqueroso, no soy tu fuc... familia, pero a veces la sangre no es tan gruesa. Es un narcisista, psicópata y que no tiene empatía y que no siente absolutamente nada”, dijo Frida Sofía en un audio presentado en “Sale el sol”.

Frida Sofía acusa a Enrique Guzmán de matar a un hombre

Asimismo, Frida Sofía acusó a Enrique Guzmán de haber matado a un hombre. “A ver por qué se pone a hablar de las vidas que debe, a la gente que mató, al mesero, a ver por qué no habla de esas cosas”, mencionó la influencer.

“Es un pedófilo y eso no se cura. Que deje de hablar de mí”, concluyó su mensaje Frida Sofía.

En 2021 Frida Sofía acusó a Enrique Guzmán de abuso

La hija de Alejandra Guzmán acusó a Enrique Guzmán de abuso sexual en el 2021. Frida Sofía ofreció una entrevista en la que acusó a su abuelo de haberla tocado indebidamente cuando era niña.

Frida Sofía dijo que los abusos incluyeron tocamientos y que comenzaron a temprana edad. “Me manoseó... desde los 5 (años)”, afirmó Frida Sofía tratando de contener las lágrimas.

“Lo más asqueroso de todo es que estaba chiquita y te dicen que eso es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere. A esa edad no tienes ni idea, se vuelve algo normal”, contó.