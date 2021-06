Frida Sofía reitera que demandará a Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán: "Busco justicia, no venganza", dice

Frida Sofía publicó un video en Instagram en el que reitera su intención de denunciar ante las autoridades a Enrique Guzmán y a su mamá Alejandra Guzmán por abuso sexual.

Frida Sofía señaló que después de haber acudido con terapeutas y peritos y tras la insistencia de su abuelo de presentar la denuncia, la joven señaló que sí tomará medidas legales.

“Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron y me afectaron todos los días de mi vida, busco justicia no venganza”, dijo Frida Sofía en la grabación publicada en Instagram.

“Agradezco la presión e insistencia de Enrique Guzmán para que presentara una denuncia, es la manera de probar los hechos”, añadió la también cantante.

Frida Sofía reiteró que no sintió el apoyo de su mamá cuando le confesó lo que había vivido junto a su abuelo Enrique Guzmán.

“Oí, viví muchas cosas que ningún niño o adolescente merece vivir, me duele estar hoy en esta situación meramente jurídica y personal con la mujer que más he amado y que me dio la vida, es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá, pero ya no espero nada de ella, hoy me libero de su chantaje”, dijo.

Asimismo, Frida Sofía agradeció a las personas que la han apoyado y también a sus abogados que tomaron el caso.

“Gracias a todos los que se toman un momento de su día para escuchar lo que tanto tiempo había callado, utilizo este medio de comunicación ya que me es imposible viajar fuera de Estados Unidos por mi estatus migratorio, primero que nada le quiero agradecer a mis abogados por tomar mi caso y a todos los que me han apoyado en este doloroso proceso”, señaló la modelo y empresaria.