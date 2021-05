Alejandra Guzmán borró de su testamento a Frida Sofía ¿Cuántos millones pierde?

Todo apunta a que el pleito entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, que se exponencial luego de que ésta acusó a su abuelo Enrique Guzmán de abuso sexual, será eterno, pues se dio a conocer que la cantante borró de su testamento a su hija.

Así lo reveló Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, a “Ventaneando”, confirmando así los rumores que se tenían al respecto.

“Me entero que Alejandra la quitó de la herencia”, confesó el empresario acusado de fraude.

¿De cuánto es la herencia que perdió Frida Sofía?

Pablo Moctezuma aseguró que a Frida Sofía no le importa que su madre Alejandra Guzmán no le deje herencia.

“Eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates, ese no es el problema aquí, no son departamentos, no son coches. Me encantaría que, en verdad, (Alejandra Guzmán) tomara un paso atrás y escuchara tantito más lo que tiene que decir su hija”, dijo.

De acuerdo con el portal Celebrity Nethworth, La Guzmán tendría una fortuna cercana a los $20 millones de dólares.

Ayuda incondicional a Frida Sofía

Pablo Moctezuma compartió que ayudará a Frida Sofía con las medidas legales que ésta decida emprender contra Enrique Guzmán.

“No puedo comentar sobre eso porque se está haciendo todo un procedimiento que requiere para llevar a esto hasta las últimas consecuencias y no puedo hacer esos comentarios”, apuntó.

No obstante, aseveró que preferiría que tanto Alejandra Guzmán como Frida Sofía tuvieran una mejor relación y pudieran arreglar las cosas.

“Nada me daría más gusto, de veras, porque sé que las dos se quieren. Dios quiera pase esto rápido, no me gusta estar aquí en medio a mí, no me gusta que nadie sufra”, finalizó.