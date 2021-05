Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, es acusado de fraude millonario (VIDEO)

Tal parece ser que la familia de Frida Sofía no descansará pronto de las polémicas, pues ahora su padre Pablo Moctezuma fue acusado de haber cometido un fraude millonario.

El empresario restaurantero Roberto Morales aseguró a “Ventaneando” Pablo Moctezuma lo estafó y defraudó por una suma que hoy alcanza entre los 10 y 12 millones de pesos.

De acuerdo con el restaurantero, existe una denuncia abierta en contra el papá de Frida Sofía por lo que le adeuda desde el 2007 por la venta de un restaurante ubicado en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

“A este personaje lo conozco yo en uno de mis restaurantes, que tenía yo ubicado en Reforma-Lomas, de la nada llega, se presenta, como cliente y a platicar conmigo que estaba interesado en comprar el restaurante”, contó Morales al equipo de Paty Chapoy.

Así hizo fraude el padre de Frida Sofía

Roberto Morales aseguró que Pablo Moctezuma le dio diversos cheques sin fondo, con el pretexto de que pronto iban a fondear la cuenta.

“En varias ocasiones me dio cheques sin fondos, tres o cuatro y me decía que lo esperara, que ya iba a fondear la cuenta, etcétera, hasta que después de mucho tiempo pues me cansé. Pasó cerca de un año aproximadamente, en lo que me traía a la vuelta y vuelta, incluso como habíamos llegado a la negociación de vender el restaurante, me invitaba a ser parte del nuevo, cosa que nunca se consumó, parece que ya tenía todo planeado, reveló.

“Ya le había entregado los documentos del restaurante porque él había firmado contratos conmigo y pagarés. En aquel entonces, creo que fue en el 2007, estábamos hablando de varios millones de pesos, alrededor de entre 4 y 5 millones de pesos”, denunció.

Por si fuera poco, Roberto Morales denunció que Pablo Moctezuma trató de llevar el asunto a un embargo de propiedades, pero sus abogados descubrieron que el padre de Frida Sofía no tenía nada a su nombre, ni siquiera las cuentas bancarias; “no tenía absolutamente nada”.

Tras ello, el restaurantero descubrió que no era la única persona a la cual Moctezuma había defraudado: “me compra a mí el restaurante y no me lo paga, y luego el restaurante lo vende cuatro veces, a cuatro inversionistas más, en donde tampoco les puede cumplir”.

Incluso, reveló que el padre de Frida Sofía estuvo preso en el Reclusorio Norte por una de esas demandas, pero que salió libre tras llegar a un acuerdo con el denunciante.

Roberto Morales finalizó diciendo que su demanda contra Moctezuma sigue vigente y que no descansará hasta que se haga justicia.