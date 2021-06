Silvia Pinal sube FOTO besando en la boca a Alejandra Guzmán ¿Da la espalda a Frida Sofía?

Silvia Pinal causó polémica en las redes pues compartió una foto en la que le da un beso en la boca a Alejandra Guzmán, con la que además mostró su verdadera postura entre el pleito entre Frida Sofía y Enrique Guzmán.

En la imagen, madre e hija están sentadas aparentemente en la sala de alguna de ellas; Alejandra aparece inclinada sobre su madre, quien con los ojos cerrados corresponde el beso.

“#Familia siempre juntas” fue el breve mensaje con el cual la primera actriz acompañó la imagen

En días anteriores, Silvia Pinal comentó en entrevista con Mara Patricia Castañeda que Alejandra Guzmán siempre ha sido buena madre:

“Estoy muy disgustada y se me hace muy injusto, totalmente injusto, Alejandra les da lo que no les han dado sus padres, les ha dado cariño, respeto, colegios y ella no se mira para ver qué colegio le cuesta más barato, Alejandra ha sido buena madre", expresó.