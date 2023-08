'Friendship Bracelets': De dónde surgen y qué significan las pulseritas de los fans de Taylor Swift

Las fanáticas de Taylos Swift son de las más fieles en el mundo, pues agotan las entradas de la cantante en cada oportunidad y se entregan de manera apasionada en cada concierto, al grado de provocar movimiento telúricos. Tal es la capacidad de convocatoria de las swifties, como se hacen llamar, que han ideado tradiciones que hoy son canon en todo el mundo.

Es el caso de las los friendship bracelets, accesorio que cualquier fan de hueso colorado sabe qué significa. Para todas las personas que asistirán al concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México, en La Razón les explicamos qué son y de dónde vienen.

Pues no voy a ir al concierto de Taylor Swift porque no hay dineros ni soy taaaan fan pero mi hermana sí y como sé que no tiene tiempo, le hice estas pulseras para que las intercambie 💕 ke opinan creen que le gusten? 🌹 pic.twitter.com/M3pkKMkx8z — muelita de la condesa fan account (@SofiaAltieri) August 15, 2023

Se trata del intercambio de varias pulseras que cada fan hizo con sus propias manos y con mucho cariño, expresando al tiempo detalles sobre la carrera de la cantante o alguna canción favorita, una letra o una era específica.

La tradición surgió a partir de una canción de Taylor Swift, contenida en su disco Midnights publicado en el 2002. Allí se incluye una canción llamada “You’re on Your Own, Kid”, en donde uno de los versos dice “So make the friendship bracelets, take the moment and taste it”, que se puede traducir como, “Entonces, haz las pulseras de la amistad, aprovecha el momento y pruébalo”.

Llevo 2 pulseras para el concierto de Taylor Swift 😭😭😭😭 pic.twitter.com/gY3y5CRtPx — Soff 🌙 (@soffrdf) August 21, 2023

Fue por esa frase que las swifties comenzaron con esta tradición de realizar pulseras y decorarlas con accesorios alusivos a sus canciones. Cada pulsera es única, pues para cada fan representa sus canciones favoritas y su canción con el tema musical.

Ayer fui a mi primer show de #TaylorSwift, y me encanto por que me regalaron muchas pulseras pic.twitter.com/9aadSlAt0P — Adri (@adriancs1998) August 18, 2023

La tradición dicta que cuando los fans se encuentran en los conciertos, es de ley que entreguen y reciban un gran número de pulseras. En ocasiones existen chicas que pueden salir de un evento de Taylor Swift con un brazo lleno de muchos friendship bracelets.

