Futurama regresa con aventuras más alocadas

Desde su primera emisión, en el ya lejano año de 1999, Futurama ha ido y venido de la programación, manteniéndose siempre vigente y en el gusto del público a pesar de las adversidades que se han presentado; su más reciente regreso fue en 2023 y recientemente se estrenó la temporada 12, la cual ha llegado a Disney+ con un primer capítulo en el que el cínico robot Bender vuelve a su pueblo ancestral en México para reencontrarse a sí mismo. Le seguirán otros nueve episodios nuevos, debutando uno diferente cada lunes en la plataforma.

La épica serie animada que combina comedia y ciencia ficción trae de vuelta a la ya conocida y ocasionalmente heroica tripulación de Planet Express, embarcándose en nuevas aventuras alucinantes, y para saber más de lo que veremos en éstas, al igual que de cómo se ha sentido el resurgimiento de Futurama, La Razón tuvo una entrevista con su productor y guionista David X. Cohen, encargado de mantener a flote este programa y quien ha trabajado para otros como Beavis & Butt-Head, Los Simpson y (Des)encanto.

“Esta vez fueron diez años fuera de la programación, pero lo que nos ayudó mucho y resultó muy afortunado fue que pudimos tener a muchos de nuestros mismos actores en las voces y miembros del equipo detrás de escena a pesar del tiempo que pasó, así que hay una continuidad y creo que el corazón del programa no ha cambiado en última instancia, me siento muy bien de que estemos ofreciendo el mismo tipo de programa que siempre hemos hecho”, expresó acerca del más reciente resurgimiento de su popular show.

Igualmente explicó que al tratarse de un programa de ciencia ficción, siempre hay otros inventos y cosas nuevas para mantener un aire de novedad en cada historia semanal. “En esta temporada tenemos episodios de Inteligencia Artificial, moda rápida y medioambiente, entre otros temas relacionados a lo que está pasando actualmente en el mundo real, que sigue generando historias para nosotros cuando no estamos al aire, siempre tenemos nuevas cosas locas que contar. Ésta es una temporada de aventuras, es divertida y emotiva porque cuando la estábamos escribiendo aún no nos habían renovado por más temporadas, así que pensamos que podríamos terminar el programa nuevamente”, detalló.

En cierta forma, Futurama tiene una conexión especial con sus fans mexicanos debido a que uno de sus personajes principales, Bender, es mexicano, un dato curioso del cual ahora sabremos más con el primer episodio de la nueva temporada, titulado “El único amigo”.

“Creo que fue un capítulo divertido y tengo curiosidad por saber si en México a la gente le gusta la idea de que Bender sea de ese país, ¿por qué es mexicano? La verdad es que no hay ninguna buena razón para que lo sea, pero pienso ¿por qué no debería serlo? Este robot es un tipo divertido con una historia de fondo interesante y ahora tenemos esta gran aventura con Bender en México”, dijo entusiasmado.

Sobre qué tan fácil o tan difícil ha sido llevar el humor característico de la serie a una nueva generación, su productor contó: “El desafío era que después de diez años de descanso tuvimos que pensar mucho en las historias que queríamos contar porque era bastante complicado retomar la trama central donde la dejamos y comenzar de nuevo, y no lo hicimos porque no queríamos decepcionar a los fans simplemente ignorándola, pero tampoco queríamos confundir a quienes vieran el programa por primera vez, así que tomamos la decisión de hacer una explicación muy rápida al principio y luego seguir adelante a partir de ahí, no había manera de hacer que todos estuvieran contentos”.

David X. Cohen compartió un poco de cómo es su relación actual con Matt Groening, creador de Futurama, con quien ha trabajado durante varios años: “Es el rey de esta industria y trajo de vuelta la idea de que se podían hacer dibujos animados para adultos, a pesar de su éxito, es una persona normal y ése es un beneficio, siempre ha tenido una muy buena percepción de lo que le importa a la gente”.