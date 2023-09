Futurama y el regreso de un futuro más que presente

A pesar de no alcanzar el nivel de éxito e influencia de la otra gran creación de Matt Groening, dígase Los Simpson, la cual es además su predecesora espiritual; Futurama nunca ha tenido nada que pedirle en cuanto a creatividad y acidez. Es esto precisamente lo que le valió no solo el encontrar una identidad propia entre insólitas e irreverentes disertaciones filosóficas y existenciales, además de un público apasionado y fiel, sino el que haya acumulado ya un par de regresos tras haber sido cancelada, bordeando de este modo el estatus de objeto de culto.

Ahora tenemos una nueva temporada en curso con episodios que luciendo su acostumbrado ingenio desfachatado atinan a temas de coyuntura, dando continuidad a la peculiar conversación que iniciaron al reavivar aquella tradición cincuentera de especulación sobre el futuro, con una propuesta muy acorde para el cambio de siglo.

Al respecto la productora de la serie, Claudia Katz, en una breve charla nos decía: “Siempre puedes encontrar una repetición de Futurama transmitiéndose en algún lugar de día o de noche, por lo que estamos conscientes que tenemos toda una nueva generación de fans que sólo la ha visto a través de reposiciones. Por ello en este regreso a Hulu, nos esforzamos mucho en recompensar a nuestros fanáticos acérrimos con referencias abiertas u ocultas, pero sin que de ninguna manera eso aleje a los nuevos espectadores. ¡Queremos crear nuevos fanáticos acérrimos!”

Claro que el reto principal está en que se trata de un concepto creado hace más de 20 años por lo cual la visión a cerca el futuro se ha modificado, sobre lo cual nos comentó: “Bueno, el año 2000 resultó ser muy aburrido. Sin embargo, los años siguientes demostraron ser decisivos en muchos sentidos. Cuando comenzamos la serie en 1998, Internet realmente no existía y no había teléfonos inteligentes ni relojes inteligentes, tampoco correo electrónico o Zoom. No importaban los coches eléctricos ni la inteligencia artificial. Así qué hoy tenemos muchísimo más material para abordar.”

Y vaya que esto lo están aprovechando en la nueva temporada, empezando por agudos episodios autoparódicos como aquel donde exponen el consumismo dentro del entretenimiento apuntando a los mecanismos de las plataformas digitales, con todo y Robots actuando y escribiendo guiones para los programas ¿Les suena familiar hoy que en Hollywood se vive una huelga de actores y guionistas? Y este pasaje fue realizado antes de que tales hechos explotaran.

Pues ahí está una vez Futurama disponible para Mexico a través de Star Plus, y parece que las andanzas se Fry, Leela, Bender y compañía tienen los suficientes elementos para mantenerse por otro rato más.

DGC