Anette Michel no ve posible volver a la conducción; 'aquí respetan a los conductores'

La actriz y conductora Anette Michel, recordada por su participación en MasteChef durante muchos años, reveló en una reciente entrevista que no tiene planeado volver a la conducción en el corto plazo. Asimismo, detalló que le gusta que en la nueva empresa en la que está se respeta el lugar de los conductores.

Luego de fuera conductora del reality show de cocina por alrededor de un lustro, la actriz fue remplazada por Rebeca de Alba, hecho que desconcertó a los televidentes. “Fui inmensamente feliz durante ocho temporadas. Adoro a los chefs y a la extraordinaria producción, pero hay situaciones administrativas internas que no van conmigo”, dijo Anette Michel.

Poco tiempo después salió de la televisora para así llegar a Televisa, en donde se encuentra actualmente. Anette Michel se encuentra participando en la telenovela "Minas de pasión", hecho que la mantiene contenta y la trajo de nuevo a las historias en la pantalla chica.

En una entrevista reciente con medios de comunicación reveló que no se ve regresando a al conducción en el futuro cercano y menos en un reality show como La Casa de los Famosos: "Yo creo que, y eso me gusta mucho de aquí, que respetan a los conductores originales y los dejan siempre, no como en otro lugares", dijo la conductora.

Aseguró que en su nueva televisora son más de tradición: "Saben que a la gente le gusta ver a sus conductores y eso está muy bien", apuntó Anette Michel, quien no ha cerrado la puerta del todo ante esta posibilidad. "Yo creo que ese reality ya tiene conductores. A Gali la gente la ama, es estupenda conductora y creo que ella lo podrá hacer muy bien", agregó.

Con respecto a integrarse al elenco de conductores de Hoy, Anette Michel respondió: "Creo que es una familia que está perfectamente integrada y que no necesita a Anette Michel".

DGC