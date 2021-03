Gabriel Soto ya habló con sus hijas acerca de su video sexual ¿Qué les dijo?

Gabriel Soto ofreció nuevos detalles acerca de la filtración de su video sexual, entre ellos que no se arrepiente de haberlo grabado y que ya habló con sus hijas al respecto.

Fue en el programa “Miembros al Aire”, donde Soto emitió estas declaraciones; afirmó que el video que se filtró en redes sociales fue grabado hace mucho tiempo e incluso no recuerda cuando lo hizo.

Cuando los conductores le preguntaron cómo se sentía tras lo ocurrido, el actor dijo: “sí, sí afecta. Es una violación a tu intimidad”.

Además, compartió que ya trató el tema con sus dos hijas: “tuve que hablar con ellas, principalmente con la mayor porque con la chiquita no. Sí está feo, no está nada padre, te afecta, te avergüenza, es duro, es difícil psicológicamente y emocionalmente hablando”, lamentó.

Gabriel Soto no se arrepiente

El protagonista de “Te acuerdas de mí” aseguró que no considera un error el haber grabado el video erótico, pero sí calificó como un delito su difusión.

“No está mal grabarse, ¿por qué está mal grabarse? Es mi intimidad y puedo hacer lo que quiera, me puedo grabar como quiera, tirándome de la tercera cuerda si quiero. El delito es quién lo filtró y es un delito grabe que ahorita con la Ley Olimpia mete a la cárcel a las personas que filtran este tipo de videos y lo difunden”, expresó.

“No está mal lo que uno hace en su intimidad, y es una estupidez lo que voy a decir y en diferente parámetro, pero todo mundo va al baño, todo mundo lo hace y no es un delito, pero no está padre que se filtren los videos, se empiece a hacer viral y a difundir”, agregó.