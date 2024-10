Gael García aparece en karaoke de la CDMX y canta su éxito de 'Rudo y Cursi' | VIDEO

Gael García apareció en un karaoke de la Ciudad de México recientemente, donde recordó cuando protagonizó una de las cintas mexicanas más reconocidas junto a Diego Luna, pues interpretó el tema 'Quiero que me quieras' de la película de Rudo y Cursi.

Fue en el año 2008 que Diego Luna y Gael García protagonizaron Rudo y Cursi, la historias de dos hermanos apasionados por el futbol, La cinta fue dirigida por Carlos Cuarón y es bien recordada tanto por el público, como por sus estrellas, como se reveló recientemente.

Gael García canta la canción de 'Rudo y Cursi'

Recordemos que en la película, Gael era 'Cursi', un joven muy bueno para el fútbol, pero con pasión por la música. Tras meter muchos goles, el personaje logra grabar una canción: El tema llamado 'Quiero que me quieras'.

Ahora, el famoso actor regresó a ese momento de su carrera, 15 años atrás, donde interpretó el tema que se volvió tan icónico dentro de la música y el cine en aquel momento.

15 años después, Gael García cantó el tema en un karaoke en Polanco, CDMX, al que asistió junto a Diego Luna. Gael tomó el micrófono y volvió a cantar su éxito, mostrando una barba canosa en lugar de un sombrero, pero con la misma energía del pasado.

En el video, podemos ver al actor cantar junto a unas chicas que bailan al ritmo de la canción y él luce sumamente divertido mientras canta y recuerda ese momento de su vida.

El artista recibió varios comentarios por parte de los internautas, quienes estaban sorprendidos por la interpretación del hombre de 45 años. "Ese es el abuelito de Gael García a mi no me engañan", "meses y meses estuvo esa canción en los primeros lugares" y "me encanta en la etapa de Rudo y Cursi", son algunos de los mensajes.

Letra de 'Quiero que me quieras'

Quiero que me quieras

Quiero que me adores

Quiero que me sientas

Que urge que me ames



Yo mis botas lustrare y mi sombrero me pondré, tempranito llegare

si me dices que me amas

Yo te vi yo te vi yo te vi llorando

o si si te vi si t vi si te vi llorando



Solo en este mundo sin ti me estoy muriendo dime que dime que dime

que tú estas sintiendo



"Hilo papalote hilo

chaparrita ya de tanto llorar estas bien hinchadita

pero tu así me sigues gustando

ya no vente conmigo"



Quiero que me quieras

Quiero que me adores

Quiero que me sientas

Que urge que me ames



Yo mis botas lustrare y mi sombrero me pondré, tempranito llegare

si me dices que me amas

Yo te vi yo te vi yo te vi llorando

o si si te vi si t vi si te vi llorando



Solo en este mundo sin ti me estoy muriendo dime que dime que dime

que tú estas sintiendo