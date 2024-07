¿Gala Montes y Bárbara Islas son novias? 'Esta mujer se arrepintió', asegura la actriz | VIDEO

Antes de anunciarse que Gala Montes formará parte de La Casa de los Famosos México 2, la joven actriz quedó envuelta en la controversias al destapar la complicada relación que tiene con su madre. Asimismo, antes de entrar al reality, destapó que se encontraría en medio de una relación con Bárbara Islas.

Fue hace un par de días que Gala Montes confesó, en medio de una entrevista, que se encuentra en una relación con Bárbara Islas, lo que provocó que la actriz se mostrara incómoda. Esto puso en duda si la integrante de La Casa de los Famosos México decía la verdad o si su actual pareja no quería que este tema saliera a la luz por ahora.

Al señalar que quizás Gala había "sacado del closet" a su compañera de acuerdo con quienes vieron la incomodidad de Islas, la famosa decidió aclarar toda la situación por medio de un breve video en directo en dónde detalló cómo es su relación con su "pareja".

Gala Montes confiesa la verdad sobre su relación con Bárbara Islas

Durante un directo en el hotel donde los integrantes de La Casa de los Famosos México se encuentran aislados del público y sus seres queridos, Gala explicó que sucedió con su compañera y amiga, a quien conoce desde hace varios años y con quien asegura que "hubo cosas", como un beso.

Gala aseguró que sí salió con Bárbara Islas, por lo que nunca dijo mentiras en la entrevista, aunque sí aclaró que no tuvieron una relación seria porque Bárbara "no está clara de quien es". Confesó que antes de decir que estaban juntas, le preguntó a la actriz si ella estaba de acuerdo con dar a conocer los detalles de sus interacciones amorosas y ella accedió, después de la insistencia de Montes.

"No estoy mintiendo Bárbara Islas, sí salimos. Esta mujer se arrepintió. Yo no la expuse, yo le pregunté antes", sentenció. Además, señaló que ella se encontraba ilusionada con la idea de una relación con la actriz, pero que "jugaron con sus sentimientos otra vez".

Seguidores de la famosa reaccionaron al directo de la confirmada para La Casa de los Famosos México y mostraron que no están muy de acuerdo con su manera de ver las cosas. "Debes respetar los procesos y momentos de las personas", "¿por qué presionarla?", "debemos respetar las decisiones de las personas" y "me parece que te dijo que si por que se sintió presionada pero no porque realmente lo quería", fueron algunos de los comentarios.

A pesar de que Gala Montes admitió que desde hace tiempo le gustaba Bárbara Islas, al final todo ha terminado entre ellas, pues ha decidido borrarla de su vida por completo. "Yo ya no siento nada, sé borrar a la gente que no necesito. Yo no estoy diciendo mentiras. Me duele. Estoy enojada, era mi mejor amiga, yo no quiero ser amiga de alguien así, mucho menos novia. No hay nada qué pensar, se acabó", confesó.