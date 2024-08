Gala Montes niega amistad con Briggitte Bozzo: 'Es muy terca' |VIDEO

Gala Montes le aseguró a Mariana Echeverría que ella no es amiga de Briggitte Bozzo. A pesar de que en días anteriores se habló de la amistad entre las jóvenes actrices, parece ser que eso solo existe en la mente de la venezolana, pues la mexicana no siente lo mismo.

Fue en la cocina de La Casa de los Famosos México 2 que sucedió el shockeante momento en el que Gala Montes niega su amistad con Briggitte Bozzo, mientras la actriz de Vivir de amor estaba en el lavavajilla junto con Mariana Echeverría.

Una vez más, en el reality, se habló respecto a la actitud de Briggitte, puesto que no es un secreto que la influencer no ha logrado caer bien a sus compañeros en el cuarto Tierra, por lo que la han señalado en más de una ocasión por diversas acciones e interacciones.

A pesar de todo, el público ha mostrado su apoyo para la mujer de 22 años, quien ha destacado por su personalidad y presencia brillante, además de su belleza, pues incluso los habitantes admiten que es hermosa.

Gala niega que Briggitte sea su amiga

En el clip que ya se ha viralizado, podemos ver como Mariana le cuenta a Gala que Briggitte habría filtrado información del cuarto Tierra a Karime. Ante ello, la joven actriz le da la razón a la ex integrante de Se Vale y siguen hablando mal de la venezolana.

Es entonces cuando hablan de cómo varios de los habitantes están hartos de Bozzo, ante lo que le Gala dice que comprende. "Yo la conozco hace años, pero no es mi amiga, tengo muchos años de no verla", aseguró muy seria.

Posteriormente, Mariana asegura que en un tema de la inmadurez de la influencer, algo que asegura es normal a los 22 años. Ahí, Gala la interrumpe, pues tienen la misma edad y ella no considera ser inmadura, ante lo que Mariana le da la razón.

"Es muy terca, wey, bien necia", remata Gala. Entonces, Mariana Echeverría asegura que por culpa de Bozzo fue que Karime se peleó con Ricardo y Gomita, pues "fue un tema compuesto de Briggitte".

"Creo le tendre que dar la razon a la mama de Gala", "es que ellas juran que Brigitte no tiene apoyo", "Gala es la típica good vibes", "ellas son el claro ejemplo de que la madurez no va por la edad" y "Gala diciéndole a Briggi 'no estas sola, no te van a hacer sentir mal en mi presencia, te lo prometo'”, son algunos de los comentarios donde acusan a la famosa de ser doble cara con su amiga.

Por otro lado, ha resurgido el clip de hace un par de días en el que Briggitte Bozzo se expresa de manera tierna de Gala Montes, al asegurar que siente que es su hermana y no la juzgaría si decidiera no salvarla al tener la oportunidad de hacerlo el viernes pasado.