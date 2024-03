Galilea Montijo confiesa que un ex la acosaba y la amenazó con un cuchillo: 'me perseguía en carro'

No todo es miel sobre hojuelas y regalos altamente costosos en la vida a morosa de Galilea Montijo, pues la conductora confesó que tuvo un novio tan tóxico que la llegó a amenazar con un cuchillo.

Así lo reveló la famosa en una de las más recientes emisiones de “Netas Divinas”, programa en el que contó que el susodicho la amenazó con suicidarse si lo dejaba y hasta se puso a perseguirla en un auto el todo enfermo.

Actualmente, Galilea Montijo tiene de novio al modelo Isaac Moreno, quien es menor que ella y la está haciendo disfrutar de todo.

"Tuve una relación muy tóxica, muy muy tóxica, yo quería salirme, pero él era demasiado: '¡No! ¡Si no eres mía no eres de nadie!'", dijo la famosa respecto a ese ex carente de medicación.

Galilea Montijo reveló que durante la relación relación, su ex la amenazó con que se quitaría la vida como un intento de chantaje para que no lo dejara el todo cobarde.

Galilea añadió que incluso le tuvo que hablar a la mamá del sujeto para que ésta lo hiciera entrar en razón, pues el violentador era extranjero y le hacía mucho caso a su jefecita.

"Le tuve que hablar a su mamá porque no era mexicano, le tuve que hablar a su mamá porque su mamá era muy linda conmigo. Si él cree que estoy sola está equivocado... ya hasta me amenazó, no a mí con un cuchillo, sino a él mismo”, señaló la conductora con notorio asco en su rostro.

Finalmente, Galilea cerró su relato contando que, pese a todo lo que le hacía ese ex, e sujeto logró comprender que ella ya lo detestaba y lo quería fuera de su vida, por lo se regresó a su país y hasta ahora ella ya no sabe nada de él.

"Me perseguía en un carro ¡Ay no, no, no! Horrible, hasta que entendió que yo no quería nada y ya se regresó y ya no supe absolutamente nada de él", remarcó Galilea Montijo.