Galilea Montijo enamora con atuendo rojo en La casa de los famosos ¿Cuánto cuesta su lujoso look?

Galilea Montijo sorprende a los televidentes en cada una de las galas de La casa de los famosos México y este domingo la conductora enamoró a los fans con un sensual jumpsuite rojo muy costoso.

La presentadora de televisión lució un diseño rojo metálico con unas aberturas en la parte de la cadera y con un escote en la parte de atrás.

Galilea Montijo ha recibido halagos de parte de los usuarios, quienes han destacado que ella luce muy bien ese atuendo y enmarca sus pronunciadas curvas.

Galilea Montijo en La Casa de los Famosos México Foto: Especial

¿Cuánto cuesta el sensual traje rojo de Galilea Montijo?

El traje rojo de Galilea Montijo es de la marca Laquan Smith y según el sitio web FWRD, en donde se encuentra a la venta, el atuendo de la conductora tiene un costo de 22 mil pesos mexicanos.

Esto cuesta el traje rojo de Galilea Montijo en La casa de los famosos México Foto: Especial

Usuarios le hacen memes a Galilea Montijo por su traje rojo

Los cibernautas, aunque quedaron enamorados con el look de Galilea Montijo, no dudaron en hacerle memes a la conductora y la compararon con personajes de caricaturas y hasta con Britney Spears en el video de Oops! I did it again.

Memes de Galilea Montijo Foto: Especial