VIDEO| Galilea Montijo habla sin miedo de su "borrachera" en "La Casa de los Famosos"

La querida presentadora de televisión Galilea Montijo dijo en el matutino Hoy, programa que encabeza al lado de figuras como Andrea Legarreta y Raúl Araiza, el verdadero motivo de su comportamiento de este domingo durante la gala de eliminación de "La Casa de los Famosos", mismo que algunos usuarios de las redes sociales calificaron como de: estado de ebriedad.

En la emisión de este lunes Montijo dijo "quiero aclarar qué me paso el día de ayer a mitad del programa, les voy a contar, acabo de cumplir 50 años y después de mis 50 años, qué creen, que me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca, me están poniendo injerto de hueso, pero a mitad del programa como que se despegó, entonces tenía mucho miedo de dar el 'Laura Bozzazo', que se me saliera la prótesis que tengo".

Pidió una disculpa y dijo "usted sabe que sí me gusta el agüita de jamaica", pero destacó que jamás en el trabajo, porque tiene una responsabilidad muy grande al estar al frente de este proyecto.

Es de tal modo que la conductora calló los rumores y hasta pidió permiso a su productora para poder irse a pegar su prótesis de hueso, pues confesó que aún la trae despegada y le da miedo un accidente, es de resaltar que no dejaba de sujetarse la boca y que su hablar continuaba siendo anormal en el matutino.