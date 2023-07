Galilea Montijo muestra en VIVO que está chimuela ¿usa dentadura? (VIDEO)

Galilea Montijo cada día más de qué hablar y cada cosa nueva suele generar cringe entre los fans, pues ahora la conductora de “Hoy” reveló que está chimuela y lo mostró en vivo.

Y es que todo comenzó durante la gala de eliminación de “La casa de los famosos México”, pues la originaria de Guadalajara, Jalisco habla raro, cosa por la que incluso dijeron que iba pasada de copas.

Galilea Montijo. Foto: Especial .

Ante tales señalamientos, Galilea Montijo decidió aclarar lo que había pasado y limpiar su nombre, por lo que reveló la turbia realidad de su habla inentendible.

A media transmisión del “Hoy”, Galilea Montijo reveló que está chimuela y que le están arreglando la boca,

Específicamente, la amiga de Andrea Legarreta contó que le falta una muela y afirmó que pese a que le falta un diente ella es una profesional que siempre cumple con su trabajo para deleitar a su público.

“Les quiero platicar que me pasó el día de ayer, a mitad de, no un poquito más de mitad de programa, les voy a contar, acabo de cumplir 50 años y después de mis 50 años, ¿qué creen? que me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca”, relató la famosa.

“Entonces, bueno, me están poniendo injerto de hueso, pero a mitad del programa como que se despegó como que tengo que comprar de esa cosa que se pega más…” añadió Galilea Montijo.

Al terminar su discurso, el resto de los conductores se pusieron a aplaudirle a Galilea Montijo, como si lo que hubiera pronunciado fuera algo extraordinario.