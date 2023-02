Galilea Montijo: "Filtran" VIDEOS de la conductora bañándose

Galilea Montijo acaparó las tendencias, luego de que ella apareciera en la portada de la revista Playboy y los usuarios recordaron el día en que en el programa Hoy se “filtraron” videos de la conductora bañándose.

Así vivió Galilea Montijo Big Brother

Fue en 2021 cuando el programa Hoy revivió los videos de Galilea Montijo bañándose en Big Brother.

Cabe recordar que la conductora fue participante del reality show en el 2002, en donde la presentadora de televisión fue la ganadora del programa.

El programa Hoy hizo una mesa para comentar las experiencias de quienes habían participado en Big Brother y recordaron algunas imágenes de Fabián Lavalle haciendo retos y también de Galilea Montijo bañándose.

La conductora aparece con traje de baño y se escucha un quejido, en Hoy Galilea Montijo asegura que los ruidos que hacía eran porque en ese programa se bañaban con agua fría y solamente tenían pocos minutos de agua caliente.

Galilea Montijo dijo que ella no se apenó de bañarse en Big Brother, pues ella siempre ha sido limpia. “Teníamos tantos segundo cada uno para bañarte y ahí es donde yo dije: pues si lo sabe Dios que yo soy muy limpiecita y me lavo todas mis partes escondida, pues qué tiene”, mencionó la conductora.

La actriz Margarita Magaña señaló que ella no se bañó bien en Big Brother: “Si me bañé pero no le tallaba”, dijo la actriz entre risas.