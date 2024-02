"Sí que gane Taylor Swift el Super Bowl", fans muestran apoyo a la cantante y a su novio

Este domingo se lleva a cabo el Super Bowl 2024 y Taylor Swift estará en el evento deportivo más esperado del año, ya que su novio Travis Kelce juega en los Kansas City Chiefs, por lo que se disputará el título del Super Bowl.

Los fans de Taylor Swift están muy emocionados por la cantante y quieren que ella gane el Super Bowl, por lo que en redes sociales le han escrito mensajes a la cantante para expresarle que desean que ella sea la que triunfe en la justa deportiva.

A través de memes y otros textos, los fans de la cantante de “El karma es un gato” han manifestado su apoyo a la cantante y por consiguiente al novio de la artista.

“Lo único que espero del Super Bowl es a Taylor Swift alentando a Travis Kelce desde el palco de los chiefs”, “Yo hoy cuando gane Taylor Swift”, “Lo manifestó y predijo su novio de fútbol americano hace 14 años Taylor Swift”, “las Swifties y yo manifestando para que Taylor Swift gane el Super Bowl”, “Que gane Taylor Swift, y así será casi como traer la experiencia You Belong With Me a la vida real”, fueron algunos de los mensajes que fueron acompañados con divertidos memes.

Memes de Taylor Swift ganando el Super Bowl Foto: Especial

Yo hoy cuando gane Taylor Swift pic.twitter.com/s7TQHykhMS — M (@maixleal) February 11, 2024

Taylor Swift hace todo por llegar al juego del Super Bowl

Hace unos días existía el temor de que Taylor Swift no llegara al Super Bowl para ver a su novio Travis Kelce, ya que previo al juego tenía un concierto en Japón.

Hoy es el gran día. pic.twitter.com/QsgetsYgGR — Taylor Swift México (@tayswiftmex_2) February 11, 2024

Todos veían casi imposible que Taylor lograra la hazaña de llegar a tiempo, pero como el amor todo lo puede se reportó que el avión de la cantante llegó al aeropuerto de Los Ángeles la tarde de este 10 de febrero.

Por lo que los fans esperan a la cantante llegar con su chamarra de Kansas City para apoyar a su guapo novio.