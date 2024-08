Garage, surf y lucha libre en el Wild O’ Fest

El festival Wild O’ Fest abrió con sus actividades con la presencia en el escenario de la estadounidense Kate Clover, la cual robó la atención de los asistentes que de inmediato se acercaron para comenzar a mover los pies. La artista brindó un show de media hora para después dar paso a la banda mexicana más importante del género surf: Lost Acapulco. Los músicos enmascarados dieron un repaso por los mejores temas de su carrera como: “Tangatutanga”, “Frenesick”, “Surf Mongol” y “Olvidemos el romance…”.

Lost Acapulco puso a bailar con sus éxitos. Liliana Estrada/OCESA

Más tarde, la banda originaria de San Petesburgo, Rusia, Messer Chups regaló una tanda de temas llenos de velocidad y fuerza. Las melodías interpretadas por el guitarrista Oleg Gitaracula hipnotizaron a todo el público, mientras que la precisión en el bajo de Svetlana Zombierella aceleró el corazón de todos.

Por otra parte, la presentación de Man or Astro-man? estuvo plagada de inconvenientes técnicos, sin embargo como ya es costumbre en el rock, el show debe continuar y la banda formada en 1992 sacó a relucir sus mejores temas y su experiencia.

También hubo lucha libre. Liliana Estrada/OCESA

Para continuar la jornada, los integrantes de la banda estadounidense Satan’s Pilgrims subieron al entarimado con sus distintivas capas negras como parte de su vestuario. Los acordes con el clásico sonido surf comenzaron a sonar y entonces el público empezó bailar y mover la cabeza.

Por su parte, los españoles de Wau y los Arrrghs!!! tomaron las riendas del escenario y con el cover “Demolición”, original de la banda peruana punk Los Saicos, lograron que el público enloqueciera.

Cerca de las 7 de la noche, el clásico grupo de rock garage The Sonics inició su presentación y durante casi una hora entregaron clásicos como: “Cinderella”, “I’m going Home”, “Get in the Car”, “Psycho” y “The Witch”.

The Sonics no defraudó a sus seguidores. Liliana Estrada/OCESA

Los actos musicales presenciados en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes provocaron que el calor se acumulara en el domo y que los asistentes comenzaran a refrescarse y saciar la sed con unos buenos litros de cerveza para después acercarse al ring de lucha libre y presenciar el performance de los enmascarados. Gritos y groserías para los rudos; aplausos y festejos para los técnicos.

Otro de los actos más aclamados de la jornada fue el de la banda clásica de punk-garaje The Mummies. Los integrantes caracterizados como momias otorgaron canciones veloces, cortas y fuertes, lo que provocó que varios asistentes comenzaran a empujarse y brincar. Algunas de las piezas que sonaron fueron: “Red Cobra #9”, “Just One More Dance”, “That Girl” y “The Fly”.

The Mummies fue uno de los actos estelares. César Vicuña/OCESA

La jornada cerró primero con la presentación de The Ghastly Ones, quienes interpretaron cerca de 23 canciones, la mayoría de ellas con un estilo garage-horror y entre las cuales estuvieron: “Shockmonster Stomp”, “Werewolves on Wheels”, “Spooky”, “Mysterion” y “Orbitron”.

Después subieron al escenario Los Straitjackets, banda de surf muy querida por el público mexicano, y entonces los cuerpos ya cansados pero eufóricos terminaron de darlo todo para abrochar la velada de gran manera.

Los Straitjackets cerraron la jornada. César Vicuña/OCESA

