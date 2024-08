Germaine Valentina, joven cantante de regional mexicano, ha reaccionado a la noticia de su supuesta relación con Cruz Martínez, esposo de Alicia Villareal. La artista se mostró sumamente ofendida y señaló que se trataba de una estrategia para dañar su imagen.

La cantante venezolana, es conocida por tener un gusto especial en el género regional mexicano y ha basado su carrera en ello. Así, Germaine Valentina destaca por su amor al folklore mexicano y por mezclarlo con un estilo actual y pop en su vestimenta.

Sin embargo, en los últimos días, la artista de 25 años ha sido relacionada con Cruz Martínez, músico estadunidense que ha mantenido una relación estable de varios años con Alicia Villareal. Todo por la viralización de un reciente video en el que señalan que aparecían juntos.

Germaine Valentina desmiente ser la amante de Cruz Martínez

Fue a través de sus redes sociales que Germaine Valentina publicó un mensaje en el que se lanza contra la noticia de que ella es la chica con quien Cruz Martínez habría engañado a Alicia Villareal. "Se me ha difamado fuertemente [...] De algo muy bajo y muy asqueroso", sentenció.

La famosa aseguró estar sorprendida porque Ventaneando haya confirmado la noticia de que ella sería la amante del músico, cuando la evidencia es una foto en la que no se puede identificar con certeza el rostro de la mujer, además de que ella y la mujer no tienen la misma complexión.

"Eso me hace pensar que todo fue estratégicamente planeado para intentar usarme a mi y usar mi imagen", señaló. Además, la famosa aseguró que ella "no puede irse a llorar en su yate", pues no tiene uno como otros artistas que son millonarios.

"Mi única arma en esta guerra que no quería participar pero me están metiendo, es la verdad", aseguró, al destacar que ella no tiene las influencias para defenderse. Además, destacó que le molesta que hayan metido el tema de su nacionalidad a colación, puesto que así, señalan que es la manera de ella para entrar al género regional mexicano.

"Ese día estábamos con el señor Cruz Martínez" aceptó la mujer, quien mencionó que él le está produciendo su próximo álbum, "tengo fotos y videos de ese día donde llevo mis chongos y un outfit rosado", agregó, para destacar que no se parece a la mujer con quien se le vio al integrante de Kumbia Kings.

Germaine Valentina se mostró muy molesta al señalar que este 'chisme' ha opacado todo lo que ha hecho en su carrera a lo largo de los años, cuando asegura que ella ha tratado de evitar entrar en polémicas al no hablar cuando "la han querido hundir":