¿Quién es la joven mujer con la que Cruz Martínez engañó a Alicia Villarreal? | FOTO

Alicia Villarreal está viviendo un momento complicado, luego de que se filtraron unas fotografías de su esposo Cruz Martínez en compañía de otra mujer en un antro. La Güerita Consentida se enteró porque los reporteros le preguntaron su opinión sobre las imágenes, pero ella huyó de la prensa ante el impacto del cuestionamiento.

Sin embargo, Alicia Villarreal asistió al programa De Primera Mano en el que la cantante le confesó a Gustavo Adolfo Infante que está dolida y que tendría una conversación adulta con su esposo para aclarar lo sucedido.

Pero la ex integrante de Grupo Límite se notaba triste, tras el engaño de su esposo, con el que lleva más de 20 años de casada.

“Estoy con una noticia que me acabo de enterar, de repente uno está trabajando y no sabe cómo reaccionar, como dos adultos que hemos vivido muchas cosas, algunas han sido ciertas, otras no han sido ciertas”, comentó la cantante en el programa de espectáculos.

Asimismo, la artista señaló que sí le duele el engaño porque tienen una familia desde hace 20 años, pero que ella es una mujer madura y sabrá cómo actuar en estos momentos.

¿Quién es la amante de Cruz Martínez con la que engañó a Alicia Villarreal?

En redes sociales se difundieron imágenes de la mujer con la que aparece Cruz Martínez besándose y los cibernautas no dudaron en identificar a la mujer.

Cruz Martínez y Lorena Torruco Foto: Especial

Según los usuarios, la amante de Cruz Martínez se llama Lorena Torruco y se dice que lleva más de un año de relación con el músico y esposo de Alicia Villarreal.

Los rumores aseguran que es originaria de Poza Rica, Veracruz y se dice que la banda de Cruz Martínez estuvo yendo a varios eventos en esa parte de Veracruz.

Incluso se difundieron unas imágenes en las que la mujer aparece junto a Cruz y a la banda los Kumbia Kings, que son de tiempo atrás, sin embargo, en donde se les vio juntos fue en un antro de Monterrey, en San Pedro.

La cuenta de Reina Venenosa asegura que Cruz y Lorena llevan más de un año juntos y son novios desde ese entonces.