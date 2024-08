Alicia Villarreal habla de la presunta infidelidad de su esposo Cruz Martínez: 'Me voy a dar mi tiempo'

Tal parece ser que la más reciente historia de amor de Alicia Villarreal podría llegar muy pronto a su final, pues la famosa cantante de rancheras habló acerca de los rumores de que su esposo Cruz Martínez le habría sido infiel y lo que dijo deja ver que las cosas con el fundador de los Kumbia Kings no están tan bien.

Y es que todo comenzó ahora que Alicia Villareal está en la Ciudad de México, pues al mismo tiempo su esposo fue captado con una misteriosa mujer, la cual se afirma que es su amante y el futuro reemplazo de la cantante.

Ahora, en entrevista con Gustavo Adolfo, la famosa cantante fue cuestionada sobre si está separada de Cruz Martínez. Y tal parece ser que las palabras del comunicador fueron como una estaca en su corazón, pues Licha afirmó que en ese momento se acababa de enterar de una noticia que no sabía cómo procesar.

"Ahorita estoy con una noticia que me acabo de enterar. De repente uno está trabajando y no sabes cómo procesar algunas cosas, tengo muchos años en la industria y me ha pasado muchas veces que no sé cómo reaccionar", dijo Alicia Villarreal.

La famosa afirmó que se va a dar un tiempo a solas para meditar lo que está sucediendo en su vida y afirmó que tiene una "relación adulta" con Cruz Martínez.

“Me voy a dar mi tiempo, me voy a sentar a platicar y es una relación adulta, somos adultos hemos vivido muchas cosas, algunas cosas han sido ciertas otras no han sido ciertas, pero no me sorprende”, apuntó.

“A todas las mujeres nos duele cuando sentimos que algo está mal porque tenemos una relación, una familia, unos hijos, pero también soy una mujer madura, que ha vivido muchas cosas, que ha enfrentado tanto y estoy lista para lo que tenga que suceder”, finalizó Alicia Villarreal.