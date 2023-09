Gerry López explora legados del jazz en No Way Back

El saxofonista Gerry López (Ciudad Juárez, Chihuahua, 1988) después de la presentación exitosa de varios discos de jazz (Fro Trio,2012; Esperanza, 2014; Long Line to El Paso, 2019; Parisian Stories, 2023) da a conocer No Way Back (Estudios Abdala, 2023), el cual fue grabado en La Habana con la participación de músicos cubanos de primera línea: Horacio El Negro Hernández (batería), Rafael Paseiro (bajo), Yuya Rodríguez (congas), Miguel Ángel Wiwi García (piano), Carlos Miyares (sax tenor), Olivier Valdés (batería), Alain Pérez (voz) y un cuarteto de cuerdas.

Ocho composiciones: “Downtown Havana” (Oriente López), “Gian Step” (John Coltrane), “Toda una vida (Osvaldo Farrés); “Still Love You” --“Te sigo amando”--(Juan Gabriel); más otras cuatro rubricadas por Gerry López (“Paris Song”, “Jacarandas”, “No Way Back” y “Trip One Way”) conforman este nuevo fonograma de excelente recepción de la crítica y amantes del jazz en Holanda, España, Suiza, Francia y Cuba.

“Nunca me imaginé que la música me llevaría a conocer tantos lugares y personas. De verdad, estoy ubicado en una posición como saxofonista que es un sueño logrado: mi único afán desde niño era tocar. Mi pasión por la música nace porque con ella puedo expresar cualquier tipo de sentimiento. Este disco grabado en Cuba corrobora esa emoción. Hay aquí un viaje por el bolero, el cubop, la descarga, la balada y orlas afrocubanas en complicidad con grandes músicos de esa isla bañada de cadencias”, expresó Gerry López, residente en Europa desde hace 10 años, en conversación telefónica con La Razón.

El músico, al concluir sus estudios musicales en México decidió inscribirse en el Conservatorio Nacional de París para ampliar sus perspectivas como ejecutante del saxofón, donde se diplomó con honores académicos en 2012. Trayectoria interpretativa avalada por participaciones en diferentes festivales de América Latina, Canadá, Estados Unidos y Europa al lado de figuras como Oscar Stagnaro, Gabriel Hernández, Antonio Sánchez, Osmany Paredes, Panagiotis Andreou o Ilan Bar-Lavi.

Por su empeño y dedicación musical ha logrado reconocimientos internacionales, entre los cuales destacan: Premio Concurso Panamericano de Saxofón 2010, Premio Concurso Nacional de Jazz en Francia 2012, además de ser el primer mexicano en coronarse en el Tremplin Saint Germain Des Prés, el certamen más transcendental de la escena jazzística en París. Ha sido valorado por la crítica especializada como “uno de los Jóvenes músicos más importantes de su generación a nivel Internacional”.

¿De dónde parte No Way Back? La música delineada en No Way Back surge de una necesidad de explorar en los legados del jazz latino a través de su pujanza rítmica. Quise, desde la sonoridad del sax alto, hacerle guiños al bolero cubano, a la descarga y a las franjas más significativas del jazz latino. Sin mirar atrás: metáfora musical de experiencias y aprendizajes en encuentros, proyectos y logros materializados en un largo camino todavía por recorrer.

¿Placa grabada en La Habana durante la pandemia? Fue registrada en los meses azarosos de la pandemia. Conjunciones de voluntades que agradezco infinitamente en un trabajo de desbordada complicidad musical.

¿Retoma usted algunos índices de las famosas ‘descargas cubanas’ de los años 50? Sí, estaba grabando con un grupo de instrumentistas herederos de ese momento crucial del jazz cubano; se aprecia en los ataques y en el swing: asomos de ‘experimentaciones sonoras’, pero siempre en diálogo con la pujanza de la música afrocubana.

¿Por qué la inclusión de un cuarteto de cuerdas? La pieza “Jacarandas” precisaba de un introito de cuerdas. Balada de melodía nostálgica que las cuerdas dibujan de una sublime ‘sonoridad neoclásica’, que después el sax alto y las percusiones la trasmutan a coordenadas del latin jazz.

¿Cómo fueron configurados los arreglos a los temas de Oriente López, de Coltrane, de Farrés y de Juan Gabriel? El propósito era de integrarlos al concepto del álbum. En “Downtown Havana”, lo hago desde las mismas conjunciones melódica/rítmicas delineadas por el compositor Oriente López, que integro a las acentuaciones de la descarga; me atrevo a llevar a la prosodia latina el clásico “Giant Step” de Coltrane. El clásico bolero de Farrés, “Toda una vida”, se sustenta en el temerario diálogo desplegado entre el sax alto y la vocalización de Alain Pérez. La seductora melodía de “Te sigo amando” de Juan Gabriel le aderezo tonos de balada-jazz.

¿Insinuaciones de ‘songo/timba’ en “Paris Song”? No lo dudo, mis improntas muchas veces exploran esa fonética de la música popular bailable cubana. Todo cobra forma ‘timbera’ gracias a los solos del pianista Wiwi García, del baterista El Negro Hernández y el bajista Rafael Paseiro.

¿Presentaciones en México? Quiero regresar a México: mi casa, mi raíz, mi identidad. Quiero que mi música sea reconocida allí. No hay fechas programadas por ahora, pero estoy ansioso de presentarme en México como lo hice con el disco Fro Trio en 2012. Lo importante para triunfar es acercarte al público cercano a tus emociones.

No Way Back