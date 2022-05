Giovanni Piacentini muestra sus orígenes musicales en el Munal

El guitarrista y compositor italomexicano Giovanni Piacentini presenta hoy en el Museo Nacional de Arte (Munal) un programa musical conformado por una serie de piezas, tanto de su autoría como concebidas por figuras de la talla de Julio César Oliva y Héctor Villalobos, con las que fusionan la música tradicional indígena del continente americano con la proveniente del “viejo mundo”.

“Orígenes es un viaje histórico y sonoro, que descubre y demuestra cómo ciertos compositores intentaron fusionar la música tradicional autóctona e indígena de diversas regiones de América, con la llamada ‘clásica’ del viejo continente. Es una radiografía de esta mezcla que se creó y que dio resultados increíbles gestados por autores como Héctor Villalobos en Brasil, Agustín Barrios Mangoré en Paraguay y el maestro Julio César Oliva acá en México”, explicó a La Razón.

“Orígenes también es una palabra que tiene un valor sentimental y personal, porque yo tengo un nombre muy italiano, pero soy mexicano, chilango, y hace mucho tiempo que no vivo en la CDMX, por lo que también para mí es un regreso a mis orígenes y a una música que me ha acompañado por más de tres décadas y que me vio crecer, por lo que ahora presentarme en el Munal cierra un círculo muy bonito”, agregó.

Mediante su recital de guitarra, Giovanni Piacentini busca que el público se acerque al legado de compositores como Julio César Oliva y tengan presentes en su bagaje cultural piezas que unen la “baja” y la “alta” cultura.

Asimismo, el artista interpretará algunas composiciones propias, que también están basadas e inspiradas en el folclor mexicano y las culturas originarias, cuyo hilo narrativo es la fusión de los ritmos tradicionales indígenas y las armonías europeas.

El dato: Giovanni Piacentini ofrecerá un concierto el próximo 8 de octubre en Los Pinos, en compañía de la Orquesta Escuela Carlos Chávez y Eliot Fisk; interpretarán su “Concierto para guitarra y orquesta.

“Tengo una pieza que se llama ‘Danza del Chanul’, que está basada en la mitología Tzotzil. En un viaje que hice al sur de Chiapas quedé bastante impresionado por la riqueza cultural y su cosmogonía”, explicó.

“El chanul es un ser que es la encarnación del karma, por lo que puede ser un ángel o demonio y nos acompaña a lo largo de nuestras vidas, por lo que es una obra muy rapsódica”, ábundó.

“Yo humildemente me uno a este legado de compositores que tratamos de descubrir y explorar y mantener vivo este legado y patrimonio cultural de la humanidad”, finalizó Giovanni Piacentini.