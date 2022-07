Gloria Trevi y Mónica Naranjo se dan tremendo beso en pleno concierto (VIDEO)

Mónica Naranjo está en México y ha aprovechado su estancia en el país para “declararle” su amor a otras estrellas como a Ana Bárbara y a Gloria Trevi.

Luego de que Mónica Naranjo le propuso matrimonio en pleno programa a Ana Bárbara, ahora se dio un tremendo beso en la boca con Gloria Trevi.

Todo sucedió durante un show de Guadalajara, en el Auditorio Telmex, las dos artistas están haciendo una gira juntas llamada “Valientes”.

Gloria Trevi y Mónica Naranjo se dieron un beso en la boca por petición de los fans que asistieron al concierto.

“Es que nos da miedo que nos guste", dijo Gloria Trevi, mientras que Mónica Naranjo señaló que a ella no le daba miedo.

"A mí sí (me da miedo) porque estoy casada, mana. Mucha complicación un divorcio para irse con este mujeron... pues no lo echamos", indicó Gloria Trevi.

La intérprete de “Con los ojos cerrados” compartió el momento del beso en su cuenta de instagram y Mónica Naranjo no perdió la oportunidad de dejar en claro que volvería a repetir el beso: “A mí no es que me gustes… es que me encantas….”.

Mónica Naranjo le pide matrimonio a Ana Bárbara

Mónica Naranjo se presentó en La Academia la semana pasada, por lo que al terminar su participación la española se le lanzó a Ana Bárbara, quien inmediatamente aceptó la propuesta.

La Reina Grupera señaló que Mónica Naranjo siempre le hace bromas de ese tipo porque son amigas desde hace mucho años.