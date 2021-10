Gomita denuncia a su papá por maltrato: "Me volvió a golpear" (VIDEO)

La influencer Aracely Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita, denunció a su papá ante las autoridades por maltrato físico y psicológico.

A través de sus redes sociales, Gomita publicó que había puesto la demanda y como resultado de ella, las autoridades le impusieron a su padre una orden de restricción.

“Puedo decir que el señor Alfredo Ordaz Barajas tiene una orden de restricción y no puede acercarse a mí, aunque no se me hace justo que esté libre. Sé que he sido muy fuerte y todo lo callé, pero ya acabó este maltrato tanto físico como psicológico”, se lee en la publicación de la modelo.

Así golpeó Alfredo Ordaz a Gomita

En sus mismas historias Gomita publicó un video con fecha de 3 de septiembre en el que la influencer aparece llorando.

En la grabación Gomita dijo que su papá la golpeó por defender a su mamá. “Me acaba de pasar algo, no es lo más cule&%$, pero lleva mucho tiempo pasando… mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá. Traigo esto hinchado (señalando la barbilla) y la quijada me duele. Me dio unos golpes en la cara”, narró entre lágrimas la influencer.

Gomita dijo que en aquella ocasión su papá le jaló el cabello y le arrancó las extensiones de cabello, incluso mostró los pedazos de pelo que se le desprendieron.

Gomita se veía muy afectada, hasta hoy que le dedicó a su progenitor una canción que habla sobre el abuso.

KR