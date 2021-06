¿Quién era El Grave, el rapero mexicano que murió de cáncer?

Los raperos mexicanos están de luto pues el freestyler Eric “El Grave” (también conocido como Gravedad) murió víctima de cáncer.

"Con un inmenso dolor les comunicamos sobre el lamentable fallecimiento de nuestro hermano y amigo Eric, mejor conocido como Gravedad. El Grave fue uno de los pioneros del rap mexicano. Una leyenda en el hip hop de habla hispana que sin duda nos deja un legado inmortal en el mundo de las barras”, señaló Never Die Crew en sus redes.

"Que en paz descanses, mi Grave. Siempre fue y seguirá siendo un honor haber compartido el micro contigo. Le mando mi más sentido pésame a tu familia y a tu clica", lamentó por su parte el popular Alemán.

¿Quién era El Grave?

Originario de Aguascalientes, Eric “El Grave” creó el colectivo Never Die y cofundó la liga de batallas SPIT MX. Además, colaboró en proyectos como Vox Populi y Svnto Pecvdo.

Fue en 2019 cuando El Grave dio a conocer que su estado de salud era crítico a causa del cáncer y que sabía que le quedaba poco tiempo de vida.

“Mi salud está en un punto crítico; mucho de lo que suceda en estos meses de tratamientos determinará el tiempo que me queda en esta realidad hermosa llamada vida. Cancelé mi batalla vs Blue One, mi batalla vs Khafela en Guatemala, la revancha con Ya sabe quién en LXL, una batalla en Secretos de Sócrates vs Gino y mi participación en Spit TDG vs Chili Parker”, dijo entonces.

Tras ello aseguró que el tiempo que le quedara de vida se lo quería dedicar a su esposa, hijo y seres queridos.