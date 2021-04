Muere el rapero DMX, tras una semana hospitalizado

El rapero DMX murió este viernes, los 50 años, luego de estar una semana hospitalizado en Nueva York tras sufrir un infarto, informó su abogado, Murray Richman.

El artista, cuyo verdadero nombre era Earl Simmons, fue una de las grandes figuras del hip-hop de finales de los años 90 y principios de los 2000. Produjo canciones como “Ruff Ryders’ Anthem” y “Party Up (Up in Here)”.

De acuerdo con lo señalado por el hospital de White Plains, DMX murió tras sufrir un “paro cardíaco catastrófico”.

El pasado 2 de abril se reportó que DMX había sido hospitalizado a causa de una sobredosis; sin embargo, su abogado dijo que no podía confirmar dicha versión.

“Estoy muy triste por esto, extremadamente triste. Él era como un hijo para mí. Él es una gran persona, un gran artista, un gran ser humano. Tiene mucho que ofrecer, mucho qué decir. No es un rapero cualquiera. Es una persona de profundidad enorme”, declaró Richmann.

DMX inició su carrera en 1998 con su primer álbum, “It’s Dark and Hell is Hot”, que se estrenó en el lugar número 1 en la lista Billboard 200. Alcanzó ventas multiplatino gracias a éxitos como “Ruff Ryders’ Anthem”, “Get At Me Dog” y “Stop Being Greedy”.

#DMX gracias rey por ser de mis primeros cantantes favoritos, donde sea que vayas espero estes con el Mac haciendo la mejor música.

QPD pic.twitter.com/eeEBWrW4er — XXVIII (@DerianUriel_) April 9, 2021

El rapero sacó después cuatro álbumes “...And Then There Was X”, “Flesh of My Flesh, Blood of My Blood”, “The Great Depression” y “Grand Champ”. Produjo siete discos y fue nominado al Grammy tres veces.

También actuó en películas como "Belly”, “Romeo Must Die”, “Exit Wounds” y “Cradle 2 the Grave”.