Guadalupe Pineda: La fama puede ser pasajera

La intérprete con 50 años de trayectoria, Guadalupe Pineda, considera que si bien hay una tendencia actual de influencers que se dedican a la música, la fama es pasajera y el camino más adecuado es seguirse preparando y mantenerse en una industria cada vez más cambiante.

“En efecto, hay mucha gente que no tiene talento, pero como son famosos comienzan a cantar, les va bien. Hay otras personas que les ha costado mucho trabajo estar en un escenario y que se han preparado, yo soy de esa escuela, me preparé, lo sigo haciendo, continúo vocalizando, creo que es el camino adecuado, porque la fama puede ser pasajera, viene y va, es una rueda de la fortuna, a veces estás abajo, en medio o arriba, pero luego puedes volver a bajar”, aseguró en entrevista con La Razón Guadalupe Pineda.

Dijo que en cinco décadas de carrera, el mayor desafío “ha sido mantenerme, lo cual no es sencillo, porque cada día surge gente nueva, esto es mundial, las nuevas tecnologías hacen que surjan todos los días miles y miles de propuestas musicales nuevas; sin embargo, lo difícil no es llegar, es mantenerse”.

La cantante, manteniéndose fiel a su estilo y alejada de las nuevas tendencias como el trap, el reguetón o los corridos tumbados, presenta nuevas versiones de boleros, que considera la manera más bella de expresar el amor y el desamor. Recientemente lanzó “Historia de un amor”, que formará parte de su próximo disco dedicado a estos clásicos.

“La idea es tener una nueva versión, este tema lo he grabado en otras ocasiones, pero me debía a mí misma la posibilidad de tener una versión nueva, con armonías distintas, con un sonido novedoso, actual. Es una canción que considero un clásico de los boleros, que me ha acompañado durante muchísimos años”, dijo la ganadora del Latin Grammy a la Excelencia Musical.

La relación con los boleros, compartió la vocalista, tiene su origen desde su casa, cuando su madre, Josefina Aguilar, los cantaba.

“He cantado boleros desde siempre porque mi madre, doña Josefina Aguilar, cantaba los boleros por toda la casa, me enamoré desde chiquita del bolero. Expresan de una manera hermosa el amor o el desamor, son las bases de los sentimientos humanos, el amor es el motor que mueve al mundo y el bolero expresa de una manera muy romántica, poética y con melodías hermosas estos sentimientos”, resaltó Guadalupe Pineda, quien tiene entre sus grandes éxitos las interpretaciones de “Cómo fue” y “Contigo a la distancia”.

Para estas nuevas versiones contempla también el tema “Tres palabras”. “Estaremos dando a conocer un bolero diferente, pero ya está lista la producción, es hermosa, grabada en la Ciudad de México, es de boleros clásicos. El que viene es otro clásico maravilloso que se llama ‘Tres palabras’, muy a mi manera”, adelantó la vocalista, quien ha grabado más de 30 álbumes de estudio.

Para Guadalupe Pineda, un intérprete “debe tocar el corazón, el alma de quien escucha” y eso es parte de la esencia de este nuevo material discográfico.