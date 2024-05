El Guardián de las Monarcas, retrato de la injusticia

El principal acierto del documental El Guardián de las Monarcas radica en pasar con soltura de la fascinación que genera el fenómeno migratorio de las mariposas que vuelan más de cinco mil kilómetros cada año desde Canadá hasta los bosques en los límites de Michoacán y el Estado de México, a la indignación provocada por el incompetente aparato de justicia en México en el caso de Homero Gómez González, ingeniero agrónomo y activista defensor del santuario dedicado a estas sorprendentes criaturas en la ciudad de Ocampo. Tras recibir amenazas por parte de organizaciones relacionadas con la tala ilegal, fue asesinado en enero de 2020.

El largometraje da cuenta de las acciones que hizo Homero Gómez, guardián de las mariposas monarca, pero también ahonda en la investigación que se ha realizado y en la que se ha pretendido convencer a la opinión pública de que no se trató de un asesinato, sino de un supuesto ahogamiento.

Aunque el documental, que ya está disponible en Netflix, a veces cae en el mero reportaje e incluye dramatizaciones que resultan algo innecesarias, es en el contraste entre la naturaleza, las mariposas monarca y la injusticia en el caso de este defensor lo que sostiene la propuesta.

Se abordan las ramificaciones del crimen organizado, solapadas por los intereses políticos y las autoridades cuyas acciones oscilan entre la cínica infamia y la fachada de una supuesta ineficacia policiaca, aspectos que carcomen hasta el último rincón de nuestro entorno, incluyendo el propio ecosistema. Una de las cosas que denunció Homero Gómez fue la tala ilegal de árboles que eran vitales para la supervivencia de las mariposas.

El Guardián de las Monarcas, del director Emiliano Ruprah —Nómadas (2020)— no es impecable como documental, pero no deja de ser otro ineludible, necesario y por momentos tan cautivador como alarmante llamado a plantarle cara a nuestra cruenta realidad y no permitir más que la memoria a corto plazo siga haciendo presa de nuestra conciencia en la actualidad.

Una de las primeras reacciones que ha provocado el largometraje es que esta semana el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, solicitó a la Fiscalía General del Estado que se reabra el caso del ambientalista.

“Es necesario que se sepa la verdad y que los responsables vayan a la cárcel, ya que eso es lo que las y los michoacanos desean sobre este hecho”, señaló.