Guevara y Nicola anuncian en VIVO que van a correr a Agustín Fernández de su casa cuando salga de LCDLF

Tal parece ser que Agustín Fernández ya se quedó sin amistades y sin casa, pues Wendy Guevara y Nicola Porcella, sus roomies, anunciaron que lo van a correr de su vivienda cuando salga de “La casa de los famosos México 2”.

Cabe recordar que Wendy Guevara, Nicola Porcella y Agustín Fernández viven en la casa en la Ciudad de México desde hace aproximadamente un año.

#AgustínFernández es llamado al confesionario y nomina de la siguiente manera... 🫣👀#LaCasaDeLosFamososMx, de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIX 📺📱 pic.twitter.com/sT2ZnfuugR — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 15, 2024

Fue justamente este 15 de agosto cuando Wendy Guevara y Nicola Porcella hicieron la brutal revelación. Ocurrió porque la famosa originaria de Guanajuato asistió como invitada al programa Hoy, en el cual si amigo está como conductor temporal mientras Arath de la Torre sale del reality.

Wendy fue a celebrar su cumpleaños 31, pero aprovechó no sólo para festejar su natalicio con toda la producción del matutino de Televisa, sino para anunciar que ella y Nicola Porcella van a correr a Agustín Fernández de su hogar en la Ciudad de México con todo y sus chácharas cuando quede eliminado de “La casa de los famoso México 2”.

Y todo fue por culpa de Andrea Legarreta cuestionó quien le preguntó a Wendy Guevara que si en su casa querían seguir siendo ella y Nicola, pues debe vivirse un ambiente distinto al sólo haber dos personas en ese domicilio.

“Nicola me dijo que ya no, que nada más seamos dos”, respondió la influencer quitada de la pena, dejando claro que ya no quiere que Agustín Fernández habite ahí.

Wendy Guevara trapeó con Agustín Fernández en HOY JAJAJA.



“En vez de sus amigos parecemos sus empleados” “Que diga que le mandamos ropa y que él dice que no le gusta”#LCDLFMX2 #LCDLFM2 #LCDLFMX #LaCasaDeLosFamososMexico #LacasadelosfamososMx pic.twitter.com/SofLh7HVUT — LaFarandulaMx (@LaFarandulaMex) August 15, 2024

Nicola Porcella interrumpió de inmediato a Wendy y le dijo de la manera más atenta que no ande exhibiendo sus planes e intenciones, pues esa plática la habían tenido en privado y nadie se tenía que enterar de la gatada que le van a hacer a Agustín. “Ay Nico, perdoname”, le respondió toda apenada, pero el daño ya estaba hecho.

“Ya ni va a poder venir a quejarse aquí”, agregó Nicola entre risas nerviosas, lo cual más tarde podría desencadenar una pelea entre los dos amigos. No obstante, la decisión no es de a gratis, pues Wendy reveló, aunque Agustín se ha comportado nefasto con ellos:

“En vez de sus amigos parecemos sus empleados, que diga que le mandamos ropa y que él dice que no le gusta”, sentenció.