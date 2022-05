Guillermo del Toro defiende el streaming en Cannes

El cineasta mexicano Guillermo del Toro defendió a las plataformas de streaming en el Festival de Cine de Cannes ayer, afirmando que la “próxima gran película” podría venir de este medio.

“Cada vez que cerramos la puerta a algo perdemos, la próxima gran película puede venir de una plataforma, ¿no la vamos a ver? Negarnos esa posibilidad en lugares que son templos del arte es un poco loco”, apuntó.

Las declaraciones del realizador de La forma del agua en la master class en la que estuvo con otros directores como Paolo Sorrentino, Claude Lelouch, Costa-Gavras, Michel Hazanavicius y Gaspar Noé, llegan en un momento en que

Cannes se ha cerrado a abrir la puerta al streaming dejando fuera de la competencia a filmes que no se estrenaron en salas. En días pasados el actor Tom Cruise defendía que el cine es para verse en las salas.

En medio de esa discusión, hizo ver que el cine “pertenece a una estructura más antigua” y “lo queramos o no, el futuro es inevitable”.

El director de El laberinto del fauno destacó que la crisis sanitaria derivada del Covid-19, que mantuvo durante un largo periodo cerradas las salas del mundo y canceló los festivales, aceleró los cambios que se han dado en la industria a raíz del auge del streaming.

“Se necesitó una pandemia para sacudirlo todo. Y sobrevivimos a la pandemia porque teníamos tres cosas: comida, medicina e historias”.

Si bien Del Toro resaltó que la experiencia en la pantalla grande es distinta a ver un video, no le teme al cambio: “El futuro no nos pertenece. No tengo miedo de nada, estoy en paz con el cambio de forma. Pero creo que tenemos que cuestionarnos: ‘¿estamos discutiendo sobre el tamaño de las pantallas o el de las ideas?’”.

Actualmente el director está trabajando en una adaptación de Pinocchio, la cual estrenará en Netflix. Desde hace 15 años quería trabajar en este proyecto y la propuso en múltiples ocasiones, pero siempre le dijeron que no, contó.

sorprende con palomazo. Del Toro y el actor Gael García impresionaron en el festival al cantar “Ella”, de José Alfredo Jiménez.

Gael García tomó el micrófono para cantar: “Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que, yo sin ella de pena muero”, y el público comenzó a aplaudir. El director de El callejón de las almas perdidas no se quedó atrás y siguió con la letra: “Si sus labios se abrieron fue pa’ decirme: Ya no te quiero, ¡Ay hijo de la chin..!”.