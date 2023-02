Guillermo del Toro sigue triunfando con Pinocho

El cineasta mexicano Guillermo del Toro continúa cosechando éxitos con su adaptación de Pinocho, ayer en la edición número 76 de los British Academy Film Awards (BAFTA) ganó el galardón a Mejor Película Animada y agradeció que hicieran posible que un filme animado pudiera competir en categorías donde normalmente no es incluido.

“Quiero agradecer a la Academia no sólo por este honor, sino por permitir que nuestra película animada participe en categorías en las que normalmente no están permitidas. Creo que la animación no es un género para niños, sino que es un medio para el arte, creo que la animación debería mantenerse en la conversación”, señaló el también director de La forma del agua al recibir el trofeo de oro diseñado por la artista Mitzi Cunliffe.

Pinocho también estuvo nominado en las categorías Mejor Score Original y Mejor Diseño de Producción. En la primera el triunfo fue para Volker Bertelmann por Sin novedad en la frente y en la segunda fueron distinguidos Florencia Martin y Anthony Carlino, por Babylon.

Del Toro, quien en esta temporada de premios también ha sido reconocido en los Globos de Oro y en los Critics’Choice Movie Awards, también agradeció a Netflix por confiar en la historia que presentó sobre el famoso muñeco de madera en los tiempos de Benito Mussolini. Con este nuevo galardón, el realizador mexicano sigue posicionándose como favorito para ganar en los Oscar.

La gala de los BAFTA tuvo lugar en el Royal Festival Hall, de Londres, Inglaterra bajo la conducción de Richard E. Grant. La gran ganadora fue la cinta alemana Sin novedad en la frente (All Quiet On The Western Front), que fue reconocida con siete galardones, entre éstos los más importantes: Mejor Filme, Mejor Director y Mejor Filme No Inglés.

Pinocho y Gepetto también estuvieron presentes en los BAFTA. Lucieron elegantes atuendos. Foto: AP

El largometraje dirigido por Edward Berger, es una adaptación de la novela homónima de Erich Maria Remarque, de 1929, la cual aborda la crueldad de la Primera Guerra Mundial, pero desde la perspectiva de los soldados. Sigue la historia de un joven, quien junto con compañeros de su misma edad, será testigo de las atrocidades del conflicto armado. En el papel protagónico, Paul Baumer, actúa Felix Kammerer.

Por su parte, The Banshees Of Inisherin se llevó los reconocimientos a Mejor Actriz Secundaria (Kerry Condon), Mejor Actor Secundario (Barry Keoghan) y Mejor Guion Original.

En Mejor Actriz Principal el BAFTA fue para Cate Blanchett por la cinta Tár, donde da vida a una directora de orquesta. Entre las nominadas se encontraban Ana de Armas por su papel de Marilyn Monroe, en Blonde, además de Viola Davis (The Woman King), Danielle Deadwyler (Till), Emma Thompson (Buena suerte, Leo Grande) y Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once).

Juliane More derrochó glamour con un diseño de Saint Laurent con joyas de Bvlgari. Foto: AP

Mientras que el de Mejor Actor Principal fue para Austin Butler por su interpretación en Elvis, derrotando a uno de los favoritos, Brendan Fraser por La Ballena. Competían también Colin Farrel, (The Banshees of Inisherin), Paul Mescal (Aftersun) y Bill Nighy (Living).

“Es algo extraordinario. Es un tremendo honor”, dijo emocionado el histrión que también ganó un Globo de Oro en enero pasado en la misma categoría.

La gala de los BAFTA contó con la presencia del príncipe Guillermo, quien también preside la Academia Británica de Cine y Televisión. Acudió con su esposa Catalina, la princesa de Gales.

Jodie Turner-Smith conquistó con un vestido morado de Gucci y un deslumbrante maquillaje. Foto: AP

La actriz Helen Mirren, le rindió homenaje a la Reina Isabel II y la recordó como “la dama que lideraba el país”. La artista dio vida a la monarca en La Reina.

En la velada tampoco faltaron bromas alusivas a la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar del 2022. “Nadie recibirá golpes con la palma de la mano bajo mi vigilancia. Excepto en la espalda”, dijo Grant al inicio de la ceremonia que contó con un número musical a cargo de Ariana DeBose, quien cantó “Sisters are Doin’ it for Themselves”.