Guns N' Roses: Todo lo que debes saber de los conciertos en México, fechas, boletos, precios..

Guns N’Roses, agrupación liderada por Axl Rose, regresa a México para ofrecer tres conciertos en tres ciudades diferentes del país.

A través de las redes sociales de Guns N’ Roses se dio a conocer las fechas de los shows que la banda que interpreta “Welcome to the jungle” dará en México.

Fechas para los conciertos de Guns N’ Roses en México

Guns N’ Roses se presentará en Guadalajara, Monterrey y Mérida el próximo mes de octubre:

Guadalajara: 7 de octubre

Mérida: 9 de octubre

Monterrey: 12 de octubre

Los boletos saldrán a la venta el próximo 9 de julio, sin embargo, habrá una preventa que se realizará el próximo 7 de julio. Los fans de Guns N’ Roses podrán adquirir sus pases en la página https://funticket.mx/

Precios de los boletos para Guns N’ Roses

Hasta el momento no se ha dado a conocer el rango de precios para los boletos de Guns N’ Roses, pero se espera que oscile entre 500 y 2 mil 500 pesos.