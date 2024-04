La Gusana Ciega se inspira en clásicos de Napoleón, Diego Verdaguer...

Para La Gusana Ciega revisitar a clásicos como “¿Usted qué haría?”, “Perfume de Gardenias” o “El Pasadiscos” es una manera de inspirarse para hacer música nueva, por eso se ha echado un clavado en el vasto catálogo de Discos Orfeón para preparar una segunda parte de su exitoso álbum Jaibol, 16 años después de haberlo lanzado.

“Nos gusta este experimento, reversionar canciones nos sirve para renovarnos, la vez que hicimos el Jaibol Vol. I, después hicimos el Conejo en el sombrero, un discazo, así que como buenos músicos, la mejor forma de inspirarte es escuchando otra música, otras producciones. Hacer un álbum de covers para nosotros es un aprendizaje enorme, no nada más con estos compositores, cuando lo escuchen verán muchas referencias de producciones que nos gustan. Es para seguir inspirándonos y hacer música”, comentó Germán Arroyo, baterista de la agrupación, durante la presentación de un adelanto de Jaibol Vol. II.

Entre las canciones que ya ha reversionado se encuentran “¿Usted qué haría?” y “El Pasadiscos”, que hizo famosas Diego Verdaguer, pero ahora con el toque de La Gusana Ciega, entre rockero, balada y nuevos instrumentos, como percusiones.

Daniel Gutiérrez, durante presentación Foto: Carlos Mora

“‘¿Usted que haría?’, la versión de Diego es increíble, muy La Gusana Ciega, pero de pronto, Lu nos mandó una versión con teclados, entonces lo que escuchamos más es este modo ochentero, bailable, se escuchan percusiones (congas de Manuel González, de Los Socios del Ritmo), hacemos abiertamente referencia de música que nos gusta. Después está ‘El Pasadiscos’, nos fuimos por un lado más teatral para reforzar esa narrativa, que te meta a visualizar la rocola, el café”, compartió Daniel Gutiérrez, guitarrista y vocalista de la agrupación.

En “Eres”, uno de los grandes éxitos de Napoleón, incluyen un intro de batería y en una parte de la canción se van por un aspecto más rockero. Además, incluirán “Quizás, Quizás, Quizás”, “Perfume de Gardenias” y “Noche de ronda”, éste último de Agustín Lara, porque también quieren celebrar a la música mexicana y tender puentes entre generaciones.

“A diferencia del Jaibol Vol.I, hay un poquito más de música del folclore mexicano”, dijo Daniel Gutiérrez y Luis Ernesto Martínez Lu (bajo) añadió: “Somos viajeros de cantidad de épocas, realmente estamos celebrando, es interesante hacer este lazo (entre generaciones), tiene que ver con esto que estamos haciendo, celebramos a México, que estamos aquí. Estamos juntando generaciones”.

Explicaron que la selección de los temas para el nuevo disco ha tenido varias vertientes, desde sus gustos personales hasta sugerencias.

“Mucho es gusto personal, la gente de Discos Orfeón nos avienta canciones, que a lo mejor no conocíamos, sí ha habido cosas personales, propuse un tema de Alberto Vázquez, porque crecí con él, lo ponían mis papás, en un tiempo lo odié, en otro lo amé, me recuerda muchas cosas, me encanta”, compartió el músico Germán Arroyo.

Con este álbum, acercan los clásicos también a nuevas generaciones, lo cual han disfrutado desde el Jaibol Vol.I. “Tenemos la canción ‘Hey!’, de Julio Iglesias, piensan que es nuestra, creemos que hacemos música para las nuevas generaciones, estas canciones que estamos reversionando les van a gustar, porque creo que lo que más somos es melómanos, la forma en que conectamos con los jóvenes es que también estamos escuchando música actual, nos sorprendemos de cosas que oímos actuales, no sólo pensamos en el pasado, muchas de estas canciones van a pensar que son nuestras, están increíbles”, finalizó Daniel Gutiérrez.