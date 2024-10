Gustavo Adolfo Infante ataca a Alejandra Guzmán por su turbio VIDEO con Silvia Pinal: 'no entiende'

Alejandra Guzmán sigue siendo criticada por todo México por la manera en la que expuso a su madre, Silvia Pinal, al subir un video en el que la legendaria actriz no se ve de maravilla y además en el que la pone a hacer señas obscenas a la cámara. A todos los fans se les sumó Gustavo Adolfo Infante, quien no dudó en despotricar en contra de la cantante nepo baby.

Cabe recordar, y por si no lo haz visto, que Alejandra Guzmán compartió un clip en el que se dejó ver junto a su madre Silvia Pinal, quien se ve cansada y además está siendo atendida por una enfermera.

"Má, vamos a mandarle unos huevos a todos los que dicen que estamos mal ¡huevos!", se escucha decir a Alejandra Guzmán mientras que la actriz nonagenaria de cine alza la mano y hace una seña obscena a la cámara.

Las críticas no faltaron y la gente le comentó: “Alejandra, siempre serás como tus operaciones y tu cara, una grotesca vulgar”, “Nunca vi a Silvia Pinal diciendo alguna majadería", "No deberían exponerla así", "La señora Pinal es una dama, y se deja llevar por lo que le dicen, y ella si estuviera bien, no creo que mandaría eso, hay que disculparla", "No la exhiban así por su trayectoria siempre bella y elegante así hay que recordarla", entre muchas otras cosas.

Ahora, Gustavo Adolfo Infante, el paladín de la farándula, despotricó en contra de Alejandra Guzmán y señaló en su programa que es innecesario mostrar a Silvia Pinal a sus 94 años y menos haciendo vulgaridades.

"Es absolutamente innecesario. Silvia Pinal, un ícono más grande que ha existido en este país a los 94 años. La señora ya no entiende qué son estás cosas… No me gustó ver a la doña Silvia así", sentenció.

Queda esperar a ver si Alejandra Guzmán responde a toda la funa que le están haciendo de una manera civilizada… o con otro video igual.