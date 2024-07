Gustavo Adolfo Infante critica el físico de Gabriel Soto: 'Está muy arrugado': 'Que se ponga crema'

Tal parece ser que Gustavo Adolfo Infante aparentemente es una autoridad en el mundo de la estética facial y que además posee un cuerpo y cutis que cumple con todos los estándares de belleza de la industria del entretenimiento occidental, pues el periodista atacó al actor Gabriel Soto porque según dice que ya está “muy arrugado”.

En una reciente emisión de “Sale el Sol”, Gustavo Adolfo Infante criticó aspecto físico del actor Gabriel Soto, quien actualmente anda envuelto en la polémica de su presunto romance con su amiga Cecilia Galliano y su aparente ruptura con la soviética Irina Baeva.

Tras presentar un video donde Gabriel Soto aseguró que los medios "cayeron redonditos" en la estrategia promocional de su nueva obra de teatro con sus fotos románticas con Cecilia Galliano, Gustavo Adolfo Infante dejó más que claro que él fue una de las personas que se comió todito ese chisme y se puso a atacar a Gabriel Soto.

"Cuando fui a ver la obra, lo tengo que decir: Gabriel Soto es un cuate muy guapo, guapísimo, pero está muy maltratado de la cara", dijo el periodista de espectáculos.

Ante ello, su subordinada Joanna Vega-Biestro añadió: "Es que lo ha dicho: durante mucho tiempo tomó camas de sol para tener este color tipo Roberto Palazuelos y Julio Iglesias, y no”.

Gustavo Adolfo insistió siguió criticando al actor cuyo físico y belleza son superiores a las de él: "Pues que se ponga crema, que se ponga bótox o que se de una estiradita de cara, porque se dedica a eso, es guapo de telenovela".

"Está muy arrugado, tiene bolsas en los ojos. Yo ya no porque me operé, por eso puedo hablar", remarcó el señor, que desató las críticas de los fans, quienes dijeron que como no tenía nada que criticarle al famoso decidió tener actitudes de secundaria y arremeter contra su cuerpo.