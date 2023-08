Gustavo Adolfo Infante recibe críticas por decir que comida peruana es 'asquerosa'

Gustavo Adolfo Infante, comunicador mexicano, está una vez más en el ojo del huracán, esta vez por defender a Yahritza y su Esencia y decir que la comida de Perú es "asquerosa". A través de redes sociales, el periodista a recibido hate por internautas tanto mexicanos como peruanos.

Fue durante un programa de televisión que el polémico conductor, que apenas había estado envuelto en la polémica tras arremeter en contra de Paty Chapoy, defendió a los hermanos Martínez, quienes recientemente habían sido criticados por el público por descalificar la comida mexicana.

"Yo oí lo que dijeron, según ellos el chile de Washington pica más que el de aquí y está bien, a lo mejor no comieron el habanero, pero es una tontería eso", dijo Gustavo Adolfo Infante, quien continuó con un desafortunado comentario en contra de la comida peruana.

"Por ejemplo, voy a dar una declaración que no creo se vaya a romper la relación con Perú: la comida de Cuzco me parece asquerosa, eso que comen cuyo y ceviche negro no me gusta, y no por eso tengo un problema con Perú”, apuntó el conductor. Para su sorpresa, pasó todo lo contrario a lo que esperaba.

Los internautas se lanzaron en contra del conductor, quien se refirieron de manera despectiva a la cultura gastronómica andina: "Yo siento que no es lo que decimos, si no como lo decimos. Y lo que hizo Gustavo estuvo muy mal, ¿Cómo va a decir que la comida del Perú es asquerosa? Ojala nunca vayas allá porque seguro ni te dejan entrar", señaló un internauta.

"Qué mal que un periodista, por querer quedar bien, ofenda la gastronomía de otro país, no se defiende lo indefendible", apunta otro usuario de redes sociales.

Tras las declaraciones, Gustavo Adolfo infante asegura que ha recibido amenazas y señala que nunca le va a gustar la comida de Perú: "No pasa nada, eso no es ni personal ni nada. Simplemente ayer no me gustaba el cuyo ni el ceviche negro, antier tampoco y nunca me va a gustar. Es espantoso para mi gusto”, dijo en entrevista con medios en presentador mexicano.

