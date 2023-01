Gustavo Adolfo Infante se opera la cara y lo presume; así quedó: "ya no voy a parecer chino cansado"

Gustavo Adolfo Infante siempre da de qué hablar, pero en esta ocasión está en boca de todos pues presumió que se sometió a una cirugía facial y compartió los resultados.

A través de su canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante compartió cómo fue su blefaroplastia, cirugía estética que consiste en retirar el exceso de piel de los párpados.

"Me van a cortar toda esta parte de acá, ven que parezco chino cansando, pues ya no voy a parecer chino cansado, ya me explicó el doctor, yo estoy muy tranquilo, muy alivianado. El doctor es un cirujano con años de experiencia", narró.

Asimismo, su cirujano plástico, Rigoberto Arámburo, explicó cómo se hace la blefaroplastia: "vamos a quitar todo el exceso de piel que tiene en el párpado superior, vamos a hacerlo en el consultorio, es un tratamiento novedoso porque no necesita de quirófano, se puede hacer y él sale con los ojos completamente abiertos. Es una cirugía ambulatoria y con anestesia local".

Gustavo Adolfo Infante tras su cirugía Especial

Gustavo Adolfo Infante transmitió el antes y después de su cirugía, y no dejó pasar la oportunidad de presumir cómo quedó:

"Me quitó párpado. La cosita que está entre el ojo y el párpado tenía años que no me la veía y duro como 10 o 15 minutos. El próximo lunes regresamos en vivo a todos mis programas, pero ahorita estoy un poco inflamado... Ahora volteo hacia arriba y alcanzo a ver el techo, les doy mi palabra que no lo alcanza a ver porque tenía ya el párpado sobre el ojo", narró.