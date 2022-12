Gustavo Adolfo Infante se pelea con el tiktoker Pablo Chagra: "¿Qué le arde?" (VIDEO)

El periodista Gustavo Adolfo Infante volvió a dar de qué hablar y es que ahora tuvo una breve discusión con el tiktoker de espectáculos Pablo Chagra.

Todo comenzó porque en su programa de YouTube, Gustavo Adolfo Infante dijo que no tenía idea de quién era Pablo Chagra y señaló que rechazó que el influencer le hiciera una mención en sus redes sociales.

“Un día llegó Gustavo García que es el que hace aquí la página y me dice: ‘Te conseguí que Pablo Chagra tú lo invites a tu programa y él puede hacer una mención tuya’. No sé quién es Pablo Chagra y no me interesa que pueda hacer una mención mía”, dijo Gustavo Adolfo Infante.

Pablo Chagra le contesta a Gustavo Adolfo Infante

Sin embargo, el tiktoker no se quedó callado y le mandó una indirecta a Gustavo Adolfo Infante con el siguiente mensaje: “¿qué le arde más al tío? ¿Qué la nueva generación los dejó sin rating o que somos libre de expresarnos y amar? Recibes lo que das”.

Y aunque Pablo Chagra no mencionó el nombre del periodista, algunos usuarios relacionaron que se trataba de una referencia directa hacia el polémico periodista de espectáculos.