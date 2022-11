Gustavo Adolfo Infante dice que Alfredo Adame contrató un brujo "para matarlo"

El pleito entre Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame continúa y es que el periodista compartió un video en su Twitter y señaló que se enteró que el actor buscó un brujo para hacerle daño.

Acusan a Alfredo Adame de querer hacerle brujería a Gustavo Adolfo Infante

“Me entero que Alfredo Adame pretende que un brujo me mate. Esto si me parece serio”, escribió Gustavo Adolfo Infante.

Me entero que @_alfredoadame pretende que un brujo, @clarividenteof me mate. Esto si me parece muy serio. https://t.co/inUFgaggfA — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) November 28, 2022

El video que compartió el periodista en su cuenta de Twitter es un live que hizo Jorge Clarividente en su cuenta de Instagram, en el que contó que Alfredo Adame buscó al espiritista para hacerle un trabajo que dañara a Gustavo Adolfo Infante.

“Alfredo Adame, tú te retiraste conmigo porque soy amigo de Diana Golden, porque soy amigo de el señor Carlos Trejo y porque el señor Gustavo Adolfo Infante me ha invitado a sus programas de televisión”, dijo.

Asimismo, el clarividente señaló que Adame lo quiso contratar para hacerle un trabajo de brujería a Gustavo Adolfo Infante, pero él se negó.

“Tú me dejaste de hablar porque tu querías que yo te ayudara a hacer un trabajo de brujería fuerte para que le diera en la mad… a Gustavo Adolfo Infante. Pero yo no me presté a esto, yo te lo dije que a mí no me gusta hacer ese tipo de trabajos con la gente que en realidad tiene buen corazón. Entonces tú estás enojado porque no te quise hacer el trabajo de brujería para que el señor Gustavo Adolfo Infante tuviera un accidente y ese accidente llegara hasta la muerte”, dijo Jorge Clarividente en el video.

Cabe recordar que Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante tienen un pleito desde hace tiempo, el cual llegó hasta los tribunales en el que el periodista demandó al actor.

KR