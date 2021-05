Gustavo Adolfo Infante afirma que si "no matan" a Alfredo Adame "acabará en la cárcel"

Gustavo Adolfo Infante despotricó contra Alfredo Adame y aseguró que el ahora candidato a diputado federal acabará preso, si no es que lo asesinan antes.

Así lo declaró el periodista durante el programa “Sale el Sol”, espacio en el cual participó en la dinámica de “El polígrafo”, misma en la que se le preguntó respecto a si se pelearía a golpes con Adame.

Por si fuera poco, el conductor afirmó que Alfredo Adame necesita ayuda psiquiátrica.

“No… No me lo voy a aventar, te voy a decir por qué. El señor es un paciente psiquiátrico que necesita una ayuda y si no lo matan un día de estos en la calle por tantas cosas que hace, va a acabar en la cárcel”, aseveró Infante.

Recientemente, Alfredo Adame, integrante del partido Redes Sociales Progresistas, acusó a Gustavo Adolfo Infante de ser uno de los integrantes de una estrategia en su contra, luego que se filtró un audio en el que el actor presuntamente aseguraba que se iba a “chingar” 25 millones de pesos.

“Los tres o cuatro que traen conspiración contra mí; es Gustavo Adolfo Infante, Carlos Trejo, Mendizábal y el Rey Grupero; pero bueno a final de cuantas a aquí también entra un partido político”, dijo Adame a Telediario.