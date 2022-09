Gustavo Adolfo Infante rompe el silencio sobre pleito en "Sale el Sol"; aceptará las consecuencias (VIDEO)

Después de la acalorada pelea que tuvo Gustavo Adolfo Infante con Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado en el programa “Sale el Sol”, el periodista rompió el silencio sobre lo ocurrido.

A través de su programa que transmite por YouTube, el periodista se tomó unos minutos para hablar del incidente y señaló que aceptará la decisión que tome la empresa, tras la pelea.

“Yo hablaré con la empresa diciendo que no estoy a gusto trabajando con Joanna, que la empresa haga y tome la decisión. Yo tengo la libertad de trabajar con quien me sienta yo a gusto y con ella no me siento a gusto, y si la empresa toma la decisión de separarme a mí de ‘Sale el Sol’ lo acepto”, dijo.

Gustavo Adolfo Infante reiteró que su molestia es porque Joanna Vega-Biestro desacredita su trabajo constantemente, mientras que, dijo, la conductora solamente ha realizado una nota en el programa.

”No es posible laborar con una persona que todo lo que hagas lo desacredite, que se pase torciendo la boca y haciendo caras al aire con tu trabajo, cuando ella no genera, una sola nota, una sola entrevista, una sola exclusiva. Sentarse a romperle la mad… al trabajo de los demás es muy sencillo”, concluyó su mensaje.

Así fue la pelea entre Gustavo Adolfo Infante y sus compañeras de “Sale el Sol”

El periodista acusó que constantemente recibe desacreditaciones de su trabajo por parte de ellas. “Ya me cayeron gordas, ya me cayeron mal, que siempre estén desacreditando mi trabajo”, dijo.

Ana María Alvarado intervino y le contestó que él no respeta sus opiniones y le comentó que es un tema que tenían que haberlo hablado fuera del aire y no frente a los televidentes.

Asimismo, Gustavo Adolfo Infante les reclamó a sus compañeras porque, dijo, ellas defendieron a Sergio Mayer por el caso de Natalia Subtil, que exige que Sergio Mayer Mori le pague pensión para su hija.

“Cómo es posible que se hayan puesto a defender a Sergio Mayer contra una madre que quiere defender a su hija. Yo no sé qué intereses tengan ustedes con Mayer”, señaló visiblemente molesto Gustavo Adolfo Infante, pues cabe recordar que el periodista ha tenido conflicto con el actor y expolítico desde hace tiempo, incluso protagonizaron una discusión en el programa “De primera mano”.