Gustavo Cerati constructor del rock latinoamericano

Hace 10 años el rock latinoamericano se puso de luto con la muerte de Gustavo Cerati, uno de sus principales constructores en el idioma español y quien legó al género un sonido moderno, conjugado con poderosas letras que hoy continúan siendo un referente, tanto de su etapa con Soda Stereo como de su carrera en solitario.

Gustavo Cerati, quien falleció el 4 de septiembre de 2014, después de haber permanecido en coma cuatro años tras un accidente cerebrovascular que sufrió, fue un frontman, un animal escénico que proyectaba energía en cada interpretación, pero capaz de erizar la piel a través del susurro de su voz.

Aunque desde niño mostró su gusto por la música, fue en la década de los años 80 cuando irrumpió en la escena musical con Soda Stereo, de la mano del bajista Zeta Bosio y el baterista Charly Alberti. Eran los últimos años de la dictadura argentina, que paradójicamente vio florecer una explosión creativa en todas las artes, incluso la música, pese a la censura, vivía una época gloriosa con grupos como Pescado Rabioso, fue ahí donde la banda se instaló para cambiar el futuro del rock, generando rupturas.

Soda Stereo, banda inspirada en la música The Police y The Cure, con su segundo álbum Nada personal catapultó su éxito y hoy varios de sus temas se siguen escuchando, como “Cuando pase el temblor” y “Estoy azulado”, que fusionaron el new wave y los ritmos andinos.

Para Signos, que incluye la famosa “Persiana americana”, “Prófugos” y el tema que da nombre al álbum, le entregaron himnos al rock latinoamericano. Fue el material con el que Cerati se reafirmó como un camaleón musical.

A éste le siguió Canción animal, del que destaca “De música ligera”, la más cantada de Soda Stereo y cuyos primeros acordes fueron concebidos en Mexicali.

Su carrera como solista

En su carrera en solitario, Cerati siguió dejando álbumes para la historia del rock: Bocanada, que incluye canciones poéticas como la homónima del álbum, “Puente” y “Beautiful”; Siempre es hoy con el éxito “Cosas imposibles”; el célebre Ahí vamos con “Adiós”, “Me quedo aquí”, “Lago en el cielo” y “Crimen”. Además del último disco Fuerza natural.

En estos álbumes está presente “la belleza poética” que siempre buscó Cerati, tal como lo dijo en una entrevista con Rolling Stone Argentina en 2003.

Sin saberlo, Fuerza natural sería su despedida, en Caracas, Venezuela, el 15 de mayo de 2010, tras un concierto cayó en coma y cuatro años después murió. A una década, Gustavo Cerati, esa mente creativa aún vigente, nos sigue enseñando que “merecemos lo que soñamos”.