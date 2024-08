¿No habrá eliminación hoy en La Casa de los Famosos México 2? Esto se sabe

Este domingo, se llevaría a cabo la eliminación en La Casa de los Famosos México 2; sin embargo, en redes sociales han crecido los rumores de que las cosas podrían cambiar, pues aseguran que alguien podría salir expulsado o abandonar el reality.

Recordemos que en esta quinta semana, los nominados son Arath de la Torre, Gala Montes, Sabine Moussier y Mario Bezares; sin embargo, algunas fuentes comienzan a decir que ninguno de ellos saldrá esta semana de La Casa de los Famosos México 2.

En ese sentido, aseguran que alguno de los habitantes podría salir expulsado del reality por su comportamiento o que alguien podría dejar la competencia, al rendirse y decidir buscar su vida cotidiana de regreso tras poco más de un mes en el programa. Te contamos todos los rumores sobre el próximo eliminado.

La eliminación de #MarianaEcheverría trae cambios en la alineación de mi casa... ¡Descubre cómo será el juego en #LaCasaDeLosFamososMx, de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIX 📺📷



— La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 19, 2024

Aseguran que no habrá eliminación en La Casa de los Famosos México 2

Es por medio de redes sociales que ha crecido el rumor de que podría no haber eliminación en La Casa de los Famosos México 2. En ese sentido, aseguran que en lugar de que cualquiera de los nominados quede fuera, algo más sucederá durante la gala.

Usuarios en redes sociales han creado dos teorías al respecto. Por un lado que alguien abandonaría el programa por voluntad propia, aunque otros aseguran que uno de los habitantes podría ser eliminado por su comportamiento.

Al parecer, los rumores aseguran que Sian Chiong podría ser quien sale de La Casa de los Famosos México 2, ya que fuentes confiables aseguran que Briggitte Bozzo aseguró sentirse acosada por el habitante en el confesionario, algo que además, el público ha logrado ver en los últimos días.

"Briggitte fue y habló con La Jefa, obviamente la producción, pero con ésta entidad de La Jefa para decirle que está un poco molesta porque justo 'Juan Chon' pasa y la nalguea y le agarra y así", contaron en un programa de espectáculos.

Incluso, mencionaron que Adrián Marcelo también estaría involucrado: "Ya lo señaló, también de Adrián Marcelo que le hace unos comentarios muy sexualizados, muy despectivos y yo supongo que ya tuvieron que sancionarles de forma interna".

Se han viralizado videos en los que podemos ver a Sian hacer referencias al físico de Bozzo y recientemente, aseguró que la famosa podría hacerle sexo oral sin tener que agacharse, entre otras insinuaciones y comentarios que han molestado bastante a la audiencia, a la par de a Briggitte.

También han señalado que durante la gala de hoy sucederá "algo terrible"; sin embargo, todo parece indicar que esto no es más que un rumor y una manera de llamar la atención para la gala, ya que muchos aseguran que está 'cantada' la salida de Sabine Moussier esta semana.

A pesar de todo, el público se encuentra escéptico sobre la situación sobre que no haya eliminación o salga alguno de los habitantes no nominados de La Casa de los Famosos México 2, pues destacan que en el pasado, no eliminaron a Adrián Marcelo sin importar que fueran exhortados por la Secretaría de Mujeres.