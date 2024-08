Hailey Bieber presume su panza de embarazo en atrevido look y desata envidia en las 'beliebers' | FOTO

Fue a inicios de mayo cuando Justin Bieber y su esposa Hailey Bieber anunciaron que se convertirán en padres por primera vez, emocionando a todos sus fans hasta las lágrimas. Ahora la modelo y futura madre presumió que su bendición se está desarrollando en su útero gestante, desatando la envidia de las beliebers, como se autodenominan las fans de su esposo.

Cabe recordar que fue a través de sus redes sociales, que la pareja compartió unos videos confirmando su embarazo; en ellos se ven en el campo todos románticos, mientras Hailey Baldwin luce une ajustado vestido blanco de encaje como de novia, con el cual se le marca su pequeña panza de embarazada.

Esto sucedió a cinco años de que pareja se casara en septiembre de 2019 en una ceremonia íntima en el Montage Palmetto Bluff de Carolina del Sur, ante sus amigos famosos como Kendall Jenner, Kylie Jenner, Jaden Smith y Joan Smalls.

La noticia del embarazo de la modelo ocurrió a meses de que surgieran los rumores de que estaba embarazada de Justin Bieber, mismos que fueron desmentidos en repetidas ocasiones.

Además, hace unos días Justin y Hailey presumieron que ya celebraron su baby shower, el cual estuvo repleto de lujos y de invitados cercanos a la pareja de famosos.

Ahora, Hailey Bieber aprovechó sus historias de Instagram para presumir que su bebé ya no tarda en llegar al mundo pues su panza gestante ya está enorme.

En la foto se puede ver a la esposa de Justin Bieber lucir un ajustado y corto vestido color mandarina, mientras se agarra la panza, la cual está gigantesca, como si el bebé ya no tardara en salir.

Si bien no se tiene la noción certera de cuántos meses de embarazo tiene Hailey Bieber, el tamaño de su barriga ha hecho a sus fans especular que podría nacer este mes de agosto.

Además, los fans han celebrado del embarazo de la famosa, dejándole mensajes como "Quiero ser así de cool cuando me embarace" y "el embarazo te queda bien". No obstante, las más envidiosas no han dudado en dejarle comentarios como: “fan de su relación” y “esa debí haber sido yo”.