Hailey Bieber presume por primera vez su panza de embarazada (FOTOS)

Fue la semana pasada cuando Justin Bieber y su esposa Hailey Bieber anunciaron que se convertirán en padres por primera vez, emocionando a todos sus fans hasta las lágrimas. Ahora la modelo y futura madre presumió por primera vez su pancita de embarazada.

Cabe recordar que fue a través de sus redes sociales, que la pareja compartió unos videos confirmando su embarazo; en ellos se ven en el campo todos románticos, mientras Hailey Baldwin luce une ajustado vestido blanco de encaje como de novia (pues hasta un velo lleva), con el cual se le marca su pequeña panza de embarazada.

Esto sucedió a cinco años de que pareja se casara en septiembre de 2019 en una ceremonia íntima en el Montage Palmetto Bluff de Carolina del Sur, ante sus amigos famosos como Kendall Jenner, Kylie Jenner, Jaden Smith y Joan Smalls.

La noticia del embarazo de la modelo ocurrió a meses de que surgieran los rumores de que estaba embarazada de Justin Bieber, mismos que fueron desmentidos en repetidas ocasiones.

No obstante, la pareja nunca negó el deseo de querer embarazarse y tener hijos; sin embargo, el súbito anuncio de que en el útero de la modelo se está gestando el primogénito del cantante canadiense agarró a todos sus fans “en curva”, pero ahora ya están todo felices por ellos y de su futura vida como padres.

Ahora, Hailey Bieber presumió en sus redes sociales oficiales por primera vez su panza de embarazada, lo hizo a través de una serie de fotografías en las cuales deja ver su belleza y fertilidad.

"Las últimas semanas han sido", escribió la modelo de 27 años, dejando ver la felicidad que ha inundado su vida durante los últimos días.

Como era de esperarse, fans fans reaccionaron a las fotos, dejándole una serie de comentarios, tanto buenos como malos: "¿El matrimonio no funciona? ¡Ten un bebé que SIEMPRE lo arregla!", "el ángel más hermoso que bendecido va a ser este bebé de estar llegando al mundo con tanto amor" y "qué extraño que Justin no salga en ninguna", escribieron los envidiosos que no superan que el cantante dejó a Selena Gómez por ella.