¿Los conoce? Joven llora desconsolada al porque Justin Bieber y Hailey Baldwin serán papás

Cuando Justin Bieber y Hailey Baldwin anunciaron que tendrán un bebé todos sus fans se emocionaron como nunca, pero hay algunos otros que expresaron sus sentimientos como si realmente conocieran íntimamente a la pareja de famosos… y tal es el caso de una chica que se hizo viral por ponerse a llorar desconsoladamente por el hecho.

Cabe recordar que cuando la pareja hizo la noticia muchas de sus amistades famosas les dejaron comentarios de ánimo en la publicación que compartieron, como fue el caso de Kylie y Kendal Jenner, quienes le pusieron a Hailey Baldwin en los comentarios: “¡Ah! Aquí vienen las lágrimas otra vez"

Pero quien se tomó muy literal lo de las lágrimas fue la fan conocida como Carolina, quien en TikTok subió el video de su reacción en tiempo real al enterarse de la noticia, la cual al parecer la devastó y emocionó al mismo tiempo.

La joven hizo una transmisión en vivo en la cual se puso a llorar como nunca en su vida cuando uno de sus seguidores le informó acerca de la noticia de Justin y Hailey Bieber: “¿no me digan que sí está embarazada Hailey?”., dijo toda alterada.

De inmediato, la joven le dijo a su compañero de la papelería que corroborara la información: “Busca. No, me voy a arrancar el cabello. Quiero llorar, voy a llorar, ¡no es cierto!".

Cuando la fan descubrió que Justin Bieber y Hailey Baldwin serán papás comenzó a llorar desesperadamente: "¡No, no, no, no! ¿Por qué me lo dijeron? ¡Ay, no!".

La reacción de la joven desató el cringe en TikTok, por lo que la gente le dejó comentarios como: “la persona que sólo iba por una cartulina quedó”, “fue de felicidad o envidia?”, “yo me puse igual que tú”, y “las consecuencias e no tener papás”.