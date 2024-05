El Capi Pérez anuncia que será papá por primera vez (VIDEO)

Tal parece ser que pronto llegará al mundo un infante que necesitará mucha ayuda profesional, pues el Capi Pérez anunció que él y su esposa Itzel van a ser padres.

Fue a través de redes sociales que el Capi Pérez anunció el embarazo de su esposa, con un video que, más de ser emotivo, es contemplativo, pues aparentemente aún no acaba de procesar la noticia y la sigue asimilando.

El clip ha generado bastantes reacciones entre sus fans y compañeros, quienes no han dejado de felicitarlo y anunciarle que se va a meter a un mundo en el que no va a poder dormir por al menos los primeros tres años tras el alumbramiento.

En el clip, se ve al Capi Pérez posando de espaldas frente a la Torre Eiffel junto a su esposa, Itzel. Entonces, ambos voltean sus gorras para así mostrar las palabras "Dad (papá)" y "Mom (mamá)". Tras ello, los futuros padres se dan un beso muy apasionado, como preparándose a para las noches sin sueño.

Luego de que el conductor de “Venga la alegría” compartió esta noticia a través del video en Instagram, varios de amigos y colegas de la televisión le mandaron sus felicitaciones, entre los que se encuentran “talentos” de la tv abierta, como Mauricio Mancera, Tania Rincón, Vanessa Claudio y Faisy.

"¡No ma... qué buena noticia! ¡Qué chin...! ¡Qué suerte va a tener el/la bebé de tenerlos como papás! Los quiero mucho y celebro su felicidad", "Muchas felicidades", "No seas ma..., qué hermosura de noticia. Los amo, muchísimas felicidades", "No puedo de la emoción, qué felicidad", "Qué feliz noticia me da... muchas bendiciones", "Abrazo grande mi todo tibio" y "Venga, qué ching...".